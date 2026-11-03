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Középiskolások a Schaeffler Debrecen Kft. épülete előtt.
Nyitókép: Schaeffler /Facebook

Nagy leépítésre készül egy autóipari beszállító

Infostart / MTI

A Magyarországon két gyárat működtető német autóipari és ipari beszállító Schaeffler 3460 munkahelyet szüntet meg Európában, köztük mintegy 2660-at Németországban, és öt telephelyet zár be, amelyek közül négyet Németországban – közölte a vállalat.

Szabó Zsolt, a cég kommunikációs munkatársa az MTI-vel azt közölte, hogy a bejelentett „teljesítményjavító intézkedések” németországi, valamint franciaországi, szlovákiai telephelyeket érintenek.

Magyarországi telephelyeinkre, köztük a szombathelyi és debreceni gyárakra nem vonatkoznak – írta.

A bejelentett létszámleépítést a gépjárműiparban folyamatosan tapasztalható kihívásokkal, az általános piaci visszaeséssel, a fokozódó versennyel és a Németországban is átlagon felülinek számító munkaerőköltségekkel indokolta a Schaeffler.

A létszámleépítés 2028-ig lezárul, a cégnek szeptember végi állapot szerint 31 957 alkalmazottja volt.

A leépítéstől évi 300 millió euró megtakarítást vár a cég 2030-tól, az elbocsátások egyszeri költsége mintegy 480 millió euró.

A cég azzal számol, hogy a leépítésre kerülők mintegy 50 százaléka a termelésben, 30 százaléka a kutatás-fejlesztés területén, a maradék 20 százaléka pedig egyéb területeken dolgozik.

A cég egy még ennél is nagyobb létszámleépítés elkerülése érdekében minden szinten, az igazgatótanácstól kezdve ideiglenes, de önkéntes bércsökkentési elképzelést is fölvázolt, amivel visszafoghatók a személyi jellegű költségek.

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Kezdőlap    Gazdaság    Nagy leépítésre készül egy autóipari beszállító

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