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Kiderült, mit művelt az árrésstop a nem védett árú termékekkel

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A termelői és szakmai szervezetek örülnek az árrésstop kivezetését, ugyanakkor csalódottan fogadták, hogy az egészséges élelmiszerek áfája nem csökken 2027-ben 17-ről 5 százalékra. A Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete szerint az intézkedés jelentősen csökkentené a bolti árakat és és javítaná a hazai termelők versenyhelyzetét.

Október 27-én nyújtotta be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatát, amelyet számos szakmai szervezet és piaci szereplő üdvözölt. A Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete szerint ugyanakkor a hazai zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének erősítéséhez áfacsökkentésre is szükség lenne.

A hvg.hu cikke szerint a szövetkezet megvizsgálta a hatását az árrésstopnak a friss piaci paprika és paradicsom kereskedelmére, amikor a kiskereskedelmi láncok a veszteség minimalizálására törekedve a nem árrésstopos termékeken próbálták behozni azt, amit az árréstop miatt elbuktak. Példaként az étkezési fehér paprika és színes paprikák árazását hozták:

volt olyan időszak, amikor a beszállítói nettó ár és a fogyasztói nettó ár között akár 80 százalékos különbség is kialakult.

Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint a normál versenypiaci működéshez kiszámítható szabályozás szükséges, és sem a 10 százalékos árréskorlát, sem az irreálisan magas árrés nem elfogadható. A zöldség-gyümölcs termékeknél kiszereléstől függően 25-40 százalék közötti árrés lenne indokolt.

Hazai zöldség-gyümölcs áfája

Szerinte akkor lehetne igazán versenyképessé tenni a hazai zöldség-gyümölcs ágazatot, ha a termékkör esetében 27-ről 5 százalékra csökkentenék az áfát. A szervezet a fokozatos bevezetést is elfogadhatónak tartaná, első lépésben a hazai friss vagy hűtött zöldségek és gyümölcsök esetében, de a déligyümölcsökre, valamint a fagyasztott, konzerv- és szárított termékekre nem kellene kiterjednie.

A cikk szerint Nagypéter Sándor már azzal is megelégedne, ha az eredetileg általuk szorgalmazott jövő április 1-je helyett júliustól élne az áfacsökkentés, így a teljes termékkörre becsült 160 milliárd forintos költségvetési bevételkiesés szerinte csak 50-70 milliárd forint lenne. A 2027-es költségvetésben ugyanakkor nem szerepel az egészséges élelmiszerek 5 százalékra csökkentése.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kiderült, mit művelt az árrésstop a nem védett árú termékekkel

áfakulcs

zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

árrésstop

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