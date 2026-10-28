ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.85
usd:
328.75
bux:
145330.87
2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept of wealth, personal savings and collecting money for retirement
Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images

Jövő augusztusban kell először adót fizetniük a milliárdosoknak

Infostart / MTI

Az Országgyűlés honlapján olvasható a javaslat.

Jövő augusztusban kell először befizetni az egymilliárd forintot meghaladó vagyonokra kivetett egyszázalékos adót, a vagyonadóról szóló törvényjavaslat szerint. Egy másik, az egyes adózási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat az úgynevezett exit taxot is bevezetné, amely a vagyonadó elől külföldre menekített vagyont adóztatná meg.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat indoklása szerint a törvény célja, hogy a kiemelkedően vagyonosak teherbíró képességét is bevonják a közteherviselésbe. Az adó sávosan progresszív: a vagyon egymilliárd forint feletti, de legfeljebb 100 milliárd forintos részére 1, az e fölötti részre 1,5 százalékos kulcs vonatkozik.

Az adót a belföldi és külföldi magánszemélyeknek, valamint a belföldi és külföldi vagyonkezelési adóalanyoknak is fizetniük kell. A belföldi adóalanyok főszabály szerint teljes, belföldi és külföldi vagyonuk után adóznak, a külföldiekre viszont korlátozott adókötelezettség vonatkozik, vagyis csak a törvényben meghatározott belföldi vagyonelemek után kell fizetniük.

Az adóalap a nettó vagyon egymilliárd forintot meghaladó része. Nettó vagyonnak az adóköteles vagyonelemek tárgyév utolsó napi értéke számít, csökkentve a levonható tartozásokkal.

Az adóalap megállapításakor nem kell számításba venni a magánszemély személyes használati tárgyait, valamint az ingatlan szokásos használatához szükséges berendezéseket és felszereléseket. Ez alól kivételt képeznek többek között azok a műtárgyak, gyűjtemények és ékszerek, amelyek egyedi értéke meghaladja a 3 millió forintot, illetve a 10 millió forintnál nagyobb egyedi értékű járművek. A közös tulajdonban álló vagyonelemeket a tulajdoni hányad arányában kell az adóalany vagyonához számítani.

A fizetendő adót többek között csökkenti az adóalap megállapításához kötelezően igénybe vett független szakértői, értékelői vagy cégérértékelési szolgáltatás díjának fele, legfeljebb 2 millió forinttal, valamint az adóalapba számított vagyonelemek után megfizetett helyi adó és gépjárműadó.

A törvény részletesen szabályozza a különböző vagyonelemek értékelését, a cégrészesedésektől és a vállalkozói vagyontól az ingatlanokon, gyűjteményeken és pénzügyi eszközökön át az opciós jogokig.

A vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes eljárási szabályokat tartalmaz az adó megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről. Az adóalany főszabály szerint önadózással állapítja meg és vallja be az adóját, amelyet a tárgyév utolsó napján fennálló vagyoni helyzet alapján kell meghatározni. Az adót a tárgyévet követő év augusztus 31-ig kell bevallani és megfizetni az állami adó- és vámhatósághoz. Bevallást csak akkor kell benyújtani, ha az év utolsó napján fennálló vagyon alapján adót kell fizetni. A vagyonadót az állami adó- és vámhatóság által biztosított elektronikus felületen kell bevallani.

A törvény rögzíti, hogy ha a vagyonadó-bevallás adatai eltérnek az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő vagy más módon tudomására jutott adatoktól, és ez az eltérés csökkenti a vagyonadó alapját, a hatóság 15 napos határidővel felhívja az adózót az ellentmondás tisztázására. Ha az adózó ennek nem tesz eleget, vagy az eltérést a nyilatkozata ellneére sem sikerül tisztázni, és az adóalap csökkenése eléri az 500 millió forintot, a hatóság adóellenőrzést indít.

A vagyonadóról szóló törvény a javaslat szerint 2026. december 15-én lép hatályba.

A kormány benyújtotta az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot is, amelynek egyik része megadóztatná a vagyonadó elől külföldre menekített vagyonokat.

A törvényjavaslat részletes indoklása szerint a magyar adóbevételek csökkenését okozó, külföldre irányuló vagyonkivonások visszaszorítása érdekében - több uniós tagállam példáját követve - bevezetik az úgynevezett exit taxot. Ennek lényege, hogy ha egy tartósan Magyarországon adózó, jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező magánszemély külföldre helyezi át az adóügyi illetőségét, személyi jövedelemadót kell fizetnie az egyes vagyonelemein, például társasági részesedésein, értékpapírjain, befektetési jegyein és kritpoeszközein addig felhalmozódott, de még el nem adott vagy más módon nem realizált értéknövekedés után.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Jövő augusztusban kell először adót fizetniük a milliárdosoknak

törvényjavaslat

adóváltozás

vagyonadó

exit tax

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

A kabinet eddigi bejelentésein túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A legfontosabb változásokat, valamint az adócsomag legnagyobb nyerteseit és veszteseit foglalta össze az InfoRádió.
 

Jövő augusztusban kell először adót fizetniük a milliárdosoknak

Fidesz: 18 adóemelést jelentett be a kormány

Sok az újdonság a kormány adócsomagjában: könnyítések és emelések is jönnek

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Még idén megszűnhet az árrésstop, Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot

Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

Jön a reklámadó, így kell majd fizetni

Benyújtották a vagyonadó tervezetét, könnyítéseket és szigorításokat is hozott

Kata: itt vannak a részletek

Magyar Péter: 150 ezer forintig illetékmentesek lesznek a banki utalások

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék

Itt a hét legfontosabb döntése - Jó napot zártak a tőzsdék

A Fed mai kamatdöntésére figyelnek a befektetők világszerte, emellett fontos vállalati gyorsjelentések mozgathatják ma a piacokat, a techszektor óriásai közül jelent ma a Microsoft és az Alphabet is. Az európai vezető részvényindexek enyhe emelkedéssel, míg a BUX enyhe eséssel zárta a szerdai napot, míg az amerikai indexek enyhe eséssel reagáltak a Fed kamatdöntésére. Itthon a nemzetközi események mellett a friss törvényjavaslatok vannak a figyelem középpontjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos figyelmeztetés érkezett: történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei

Súlyos figyelmeztetés érkezett: történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei

Történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei: a talajokban, a folyókban és a felszín alatti vizekben is hiány mutatkozik.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

At least 68 killed in Spanish high-speed train crash, as prime minister says 'whole country is grieving'

Spain's transport minister says a system failure followed by "inexplicable" human error led to the collision south of Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 28. 18:19
Elbocsátások a komáromi akkumulátorgyárban is
2026. október 28. 13:22
Megtanultunk eltéríteni egy kisbolygót – miért ne tudnánk tisztábban élni?
×
×