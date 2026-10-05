Boczán Viktor az Arénában: a bankoknak az állami hitelek mellett is lehet mozgásterük

Akár a pénzügyi szektornak, a szolgáltatóknak is kedvező lehet, ha az állam a piaci hiteltermékeknél kedvezőbb konstrukciókkal jelenik meg a piacon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója. Boczán Viktor úgy látja, hogy megvan egy ilyen felelős állami beavatkozás helye is, ha ott történik, ahol erre nagy társadalmi igény van, ahol a nyomott árú termékre, szolgáltatásra szükség van. Elmondása szerint nem minden az ár, azon kívül még rengeteg termékparaméter létezik, amelyekben a szolgáltatóknak változatlanul versenyezniük kell – például abban, hogy az adott hitelt ki tudja jobb ügyfélkiszolgálással, gyorsabban, transzparensebb módon nyújtani. Értékelése szerint ez is katalizálja a versenyt.

Az viszont nem jó szerinte, amikor ez a piaci beavatkozás hosszú távon működik.

„Ugyan azt nem mondanám, hogy elvész az innováció vagy ez ellustítja a piacot, de az fontos, hogy a szolgáltatók versenyezni tudjanak, és ez nemcsak a szolgáltatási minőségre, hanem az árra is vonatkozik. De ettől függetlenül nem tudnám azt mondani, hogy ez ördögtől való dolog lenne az államtól, hiszen valószínűleg ezek kutatás-alapon jönnek létre, fogyasztói igényekkel találkoznak. Sokkal inkább az fontos, hogy még az ilyen típusú termékeknél is keressék meg a szolgáltatók azokat a pontokat, ahol az ügyfélélményt javítani lehet” – emelte ki Boczán Viktor.

Nagy kérdés persze, hogy milyen lesz a jövőben az ügyfélélmény, például lesznek-e még bankfiókok, vagy minden digitálisan fog történni, mindenféle mesterségesintelligencia-agentek segítségével? A vezérigazgató elmondta: hisz a személyes találkozás erejében.

„Ezt nem azért mondom, mert a Provident működése a személyes találkozásokra épül. Ezt sokkal inkább azért mondanám, mert a bizalom, főleg a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, nagyon fontos dolog marad. Vannak olyan nagyon jó barátaim, akik mondjuk fintech cégekkel foglalkoznak, és ott voltak olyan koncepciók is, hogy egy idő múlva eltűnnek majd a klasszikus bankfiókok, már nem úgy fogunk működni, hogy két ember leül egymással szemben és átbeszélik a kölcsönfelvételnek a paramétereit, hanem minden online, emberi beavatkozás nélkül fog történni. A szolgáltatások valóban egyre inkább a digitális irányba mennek, aminek persze rengeteg praktikus oka van: egyszerűbb és gyorsabb így az ügyfeleket tájékoztatni, költséghatékonyabb, a fogyasztó a fotel kényelméből a mobiltelefonjával sok mindent megtehet. Ám szerintem egy dolog nem fog eltűnni: az emberi beavatkozás szükségessége. Az ugyanúgy fontos lesz, hogyha én mondjuk elakadok valahol, mert a nap végén mindegy, hogy milyen formában hitelezünk, az nagyon fontos, hogy a fogyasztó megértse, hogy miről szól az a termék, szolgáltatás, ami mellett ő esetleg szeretné letenni a voksát” – mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetés alább megnézhető, meghallgatható.