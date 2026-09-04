Jó volt a dinnye, mégis megsemmisítettek 5 tonnát – ezért kellett kidobni

Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az út menti és ideiglenes árusítóhelyeket is vizsgálták. Az NKFH kiemelt figyelmet fordított a görögdinnyék minősége mellett arra is, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki a vizsgálatok.

A leggyakoribb problémát a jelölési hiányosságok jelentették, több esetben hiányzott vagy nem megfelelően szerepelt a származási ország, illetve a minőségi osztály. A nyomonkövethetőség hiánya négy tételnél jelentett súlyos problémát. Ezeknél összesen mintegy 5 ezer kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható.

Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben.

Az idei ellenőrzések eredményei egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest: csökkent a kifogások száma, az út menti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.