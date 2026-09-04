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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Jó volt a dinnye, mégis megsemmisítettek 5 tonnát – ezért kellett kidobni

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görögdinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomonkövethetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki - közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az út menti és ideiglenes árusítóhelyeket is vizsgálták. Az NKFH kiemelt figyelmet fordított a görögdinnyék minősége mellett arra is, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki a vizsgálatok.

A leggyakoribb problémát a jelölési hiányosságok jelentették, több esetben hiányzott vagy nem megfelelően szerepelt a származási ország, illetve a minőségi osztály. A nyomonkövethetőség hiánya négy tételnél jelentett súlyos problémát. Ezeknél összesen mintegy 5 ezer kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható.

Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben.

Az idei ellenőrzések eredményei egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest: csökkent a kifogások száma, az út menti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.

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Kezdőlap    Gazdaság    Jó volt a dinnye, mégis megsemmisítettek 5 tonnát – ezért kellett kidobni

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