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Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökségi tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke beszédet mond a XVIII. Szakma Sztár Fesztivál díjátadó záróünnepségén a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

A vezérigazgató után távozott az iparkamara alelnöke is

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Lemondott a kamarai tisztségeimről Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. A szakember 2016 óta az iparkamara elnökségi tagja.

„Az elmúlt években megtiszteltetés volt a magyar gazdaság és a vállalkozói közösség érdekében dolgozni. Számos értékes szakmai és emberi kapcsolatot, közös eredményt és tapasztalatot viszek magammal ebből az időszakból. Köszönöm mindazok munkáját és támogatását, akikkel közösen dolgozhattunk a hazai vállalkozások megerősítéséért” – írta Balog Ádám a LinkedIn profilján.

Úgy folytatta, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben vállalkozóként is a magyar KKV szektor, a vállalkozásfinanszírozás és a gazdaságfejlesztés érdekében kíván dolgozni.

A Portfolio cikkében felidézték, hogy Balog Ádám 2016 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 2024 októberétől alelnöke, 2020 óta pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke; emellett 2024-ben a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatótanácsának elnökévé választották.

Nagy Elek, az MKIK elnöke augusztus 18-i hatállyal felmentette Bánfi Zoltánt a vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből. Bánfi Zoltán a gazdasági portálnak azt állította, hogy indoklás nélkül, azonnali hatállyal távolították el pozíciójából.

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