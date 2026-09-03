A vezérigazgató után távozott az iparkamara alelnöke is

„Az elmúlt években megtiszteltetés volt a magyar gazdaság és a vállalkozói közösség érdekében dolgozni. Számos értékes szakmai és emberi kapcsolatot, közös eredményt és tapasztalatot viszek magammal ebből az időszakból. Köszönöm mindazok munkáját és támogatását, akikkel közösen dolgozhattunk a hazai vállalkozások megerősítéséért” – írta Balog Ádám a LinkedIn profilján.

Úgy folytatta, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben vállalkozóként is a magyar KKV szektor, a vállalkozásfinanszírozás és a gazdaságfejlesztés érdekében kíván dolgozni.

A Portfolio cikkében felidézték, hogy Balog Ádám 2016 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 2024 októberétől alelnöke, 2020 óta pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke; emellett 2024-ben a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatótanácsának elnökévé választották.

Nagy Elek, az MKIK elnöke augusztus 18-i hatállyal felmentette Bánfi Zoltánt a vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből. Bánfi Zoltán a gazdasági portálnak azt állította, hogy indoklás nélkül, azonnali hatállyal távolították el pozíciójából.