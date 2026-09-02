Megtántorodott a forint, hónapok óta nem láttunk ilyet

Rosszul indult a szerda a forint számára: a magyar fizetőeszköz már a reggeli órákban gyengülni kezdett a vezető devizákkal szemben – írja az Index.

Reggel negyed kilenc körül egy euróért már 368,90 forintot kértek, miközben előző este még 367,44 forinton állt a jegyzés. Hasonló irányba mozdult a dollár és a svájci frank is: előbbi 317,10-ről 318,59 forintra, utóbbi 390,44-ről 392 forintra erősödött a forinttal szemben.

A reggeli gyengülést követően aztán tovább veszített értékéből a forint, ugyanis az euró árfolyama nemcsak átlépte a lélektaninak számító 370 forintos határt, hanem egészen 371,3 forintig emelkedett. Innen visszakapaszkodott a magyar deviza, az euró jegyzése ismét benézett 370 forint alá is. Tartós fordulat azonban nem állt be, a magyar deviza délelőtt 369-370 között mozog.

A Portfolio kiemeli, hogy április óta nem lehetett ekkora mozgást látni a forint piacán, és szerda reggelre olyan szintre gyengült, amilyenre a Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem volt példa.

A tendencia mögött több nemzetközi folyamat is áll: