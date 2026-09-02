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Nyitókép: Getty Images/ Twenty47studio

Kicsit kevesebb vendég kicsit több időt töltött a szállásokon júliusban

Infostart / MTI

A KSH friss adatai szerint a turisztikai szálláshelyek bruttó bevétele is jól alakult, közel hat százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,4 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A külföldi vendégek száma 1,9 százalékkal csökkent, az általuk eltöltött vendégéjszakáké ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a belföldi vendégek száma 0,8 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké ugyanilyen mértékben csökkent. Így a kevesebb külföldi vendég jellemzően hosszabb időt töltött el Magyarországon, míg a több belföldi vendég átlagosan rövidebb ideig tartózkodott a szálláshelyeken.

Az 1,4 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 64 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 1,1 százalékkal elmaradt a tavaly júliusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük-Sárvár turisztikai térségben nőtt a legjobban, 9,3 százalékkal, míg Szegeden és térségében csökkent leginkább, 3,3 százalékkal. Budapesten 2,8 százalékkal kevesebb, a Balatonnál 1,8 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett közel 1,1 millió külföldi vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 775 ezer vendéget és 1,9 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Ez utóbbi vendégek 75 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, 12 százalékkal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent, 18 százalékkal. Budapesten 3,0, a Balatonnál 5,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendég júliusban. A legjelentősebb küldő országok közül Szlovákiából, Németországból és Csehországból érkeztek számottevően kevesebben a Balatonhoz az egy évvel korábbinál.

A jelentés szerint összesen 35 314 turisztikai szálláshely, ezen belül 2958 kereskedelmi, illetve 32 356 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júliusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1037 szálloda és 1136 panzió volt nyitva július egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyek összes bruttó árbevétele 148,1 milliárd forint volt, folyó áron 5,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 1,1 százalékkal többet, 7,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok.

Az év első hét hónapjában a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 0,7 százalékkal több, összesen csaknem 10,8 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 5,5 millió, 1,9 százalékkal több, a külföldieké 5,3 millió, 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – közölte a KSH.

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