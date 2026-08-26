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Fiatal iskolás lány házi feladatot ír a füzetébe.
Nyitókép: Getty Images/Olga Rolenko

Rekordot döntött a beiskolázási támogatás: közel 70 millió forintot vettek igénybe az OTP Egészségpénztár tagjai

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A tankönyvek, a taneszközök, a ruházat és a felszerelés ára minden évben komoly terhet ró a családi kasszára. Az OTP Egészségpénztár friss adatai szerint azonban idén a tagok tudatosabban és már jóval korábban felkészülnek az iskolai kiadásokra: 2026 első hét hónapjában több mint kétszer annyi (összesen közel 70 millió forint) beiskolázási támogatást fizettek ki a tagoknak, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.

A beiskolázási kifizetések összege 2024 első hét hónapjában 21,1 millió forint volt, amely 2025 azonos időszakára 29,4 millió forintra nőtt (+40 százalék). A legnagyobb ugrás azonban 2026-ban következett be: a kifizetett összeg elérte már a közel 70 millió forintot. Ez az összeg több mint kétszerese az előző év azonos időszakában fizetett összegnek – derül ki az OTP Egészségpénztár közleményéből.

Már év elejétől tudatosan terveznek a szülők

Mint olvasható, a leglátványosabb változás a januári adatokban mutatkozik meg. Míg 2024 januárjában 3 millió, 2025 januárjában pedig 2,1 millió forintot fordítottak a tagok beiskolázási támogatásra, 2026 januárjában ez az összeg 19,3 millió forintra ugrott.

A nyári hónapokban (június–július) is folytatódott az emelkedés: a kifizetett összegek a 2024-es 6,2 millióról 2025-re 11,6 millió forintra nőttek, majd 2026-ban elérték a 15,6 millió forintot. Az adatok jól mutatják, hogy a családok már nem hagyják az utolsó pillanatra a felkészülést: a számlákat az év során folyamatosan nyújtják be, kihasználva az egészségpénztári egyenleg nyújtotta pénzügyi előnyöket.

Mire fordítható a beiskolázási támogatás?

Sokan nem tudják, hogy az egészségpénztári számlán lévő megtakarítás gyógyszerek és orvosi ellátás mellett az iskolai kiadásokra is fordítható. A beiskolázási támogatás keretében – a szülő nevére szóló számla ellenében – többek között az alábbi tételek számolhatók el:

  • tankönyv és kötelező olvasmány (iskolai igazolással);
  • taneszközök és mindennapi felszerelés: iskolatáska, tolltartó, füzetek, íróeszközök;
  • digitális taneszközök: laptop, tablet, monitor, nyomtató, szkenner;
  • ruházat és lábbeli;
  • sportfelszerelés és hangszer (tagozatos iskolába járó gyermekek esetén)

Nem számolható el ugyanakkor a mobiltelefon, valamint az utazási és étkezési költség.

„Az iskolakezdés minden évben jelentős terhet jelent a családoknak, és az idei adataink azt mutatják, hogy a szülők egyre tudatosabban készülnek fel erre az időszakra. Egyre többen kezdik meg időben a szükséges beszerzéseket, így a kiadások jobban eloszlanak az év során, miközben az egészségpénztári megtakarítás előnyeit is hatékonyabban tudják kihasználni” – idézi a közlemény Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója szavait.

2026-ban gyermekenként legfeljebb 322 800 forint – a mindenkori havi minimálbérrel megegyező összeg – vehető igénybe beiskolázási támogatásként.

Érdemes megemlíteni, hogy ha mindkét szülő rendelkezik egészségpénztári tagsággal, a kedvezményt mindkét szülő külön-külön igénybe veheti a gyermek után, így a felhasználható családi keret megduplázható – emelik ki. A beiskolázási támogatás igénybevétele közvetlen pénzügyi előnyt is jelent: az egészségpénztári befizetések után járó

20 százalékos (évente akár 150 ezer forintos) adó-visszatérítés

révén a családok érdemben csökkenthetik a tanévkezdés terheit.

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Kezdőlap    Gazdaság    Rekordot döntött a beiskolázási támogatás: közel 70 millió forintot vettek igénybe az OTP Egészségpénztár tagjai

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