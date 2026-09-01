Magasabb ingatlanárak, megugró kereslet, több új lakás – mérleg az Otthon Start első évéről

Alapvetően meghatározóvá vált a lakáspiacon az Otthon Start program az elmúlt egy évben, és ennek az előszelét már tavaly júliusban lehetett érezni, amikor kihirdették a programot, pedig csak két hónappal később, szeptember elsején lépett hatályba – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

A piaci hatások már tavaly nyáron megmutatkoztak, hiszen júliusban és augusztusban 30-40 százalékkal nőtt a kereslet az ingatlanpiacon. Majd a program indulása utáni hetekben realizálták az emberek a korábban megkötött adásvételeket, megszülettek a szerződések, nagyon sokan fölvették a hiteleket, és utána ez a lendület folyamatosan lecsendesedett – magyarázta.

A program kihirdetése után júliusban mi arra számítottunk, hogy akár 60-70 ezer első lakást vásárló is megjelenhet a piacon, és ezt a Magyar Nemzeti Bank múlt pénteki elemzése alá is támasztotta, hiszen ők úgy fogalmaztak, hogy

augusztus közepéig 56 ezer adásvételi szerződés köttetett az Otthon Start Program segítségével, és a hitelvolumen 2000 milliárd forintot tesz ki.

Ez olyan bődületes mennyiség, ami meghaladja a korábbi évek teljes lakáshitel-forgalmát. Ez azért is izgalmas, mert a lakásvásárlók többségének hitelre van szüksége az ingatlanvásárláshoz, és

a kiadott lakáscélú hitelek 80 százaléka már kamattámogatott konstrukció.

Az Otthon Start program indulása előtt ez az arány még csak 20 százalék volt.

Tehát azt lehet mondani, hogy az Otthon Start Program meghatározó jelentőségűvé vált az ingatlanpiacon – fogalmazott.

Egy kicsit a lakásépítéseket is megtolta az Otthon Start program. Az ennek kapcsán kibontakozó keresleti hullámot a lakásfejlesztők is igyekeztek meglovagolni. Ez már tavaly ősszel és nyáron is érezhető volt az építési engedélyek felfutásában. Ráadásul a kormányzat aktív szerepet is vállalt a lakásfejlesztések elősegítésében, hiszen 33 kiemelt projektet támogattak, aminek keretében

20-25 ezer lakás megépítését tervezték a fejlesztők. A korábbi években évente csak 12-13 ezer lakás épült, tehát ez a program a lakásépítési kedvet is felpörgette

– mondta az elemző, aki szerint érdekes fordulatot jelent a közelmúltbéli kormányzati döntés, hogy az összes kiemelt projektet elfüggesztik a kiemelt státusz vonatkozásában.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ahol már született építési engedély, ott nem kell aggódniuk a vevőknek, mert a szerzett joghoz nem nyúl hozzá a kormányzat. Ezek az eredetileg tervezett formában felépülhetnek.

Viszont ahol még nem született építési engedély, ott lehet, hogy ahol szükséges, és lehetőség van rá, akkor összhangba hozzák a projektek koncepcióit a hatályos építési szabályokkal, illetve az ott élők érdekeivel – tette hozzá.

A kérdésre, hogy az Otthon Start Program hogyan befolyásolta az ingatlanárakat, Balogh László elmondta: sokan elfelejtik, de

már az Otthon Start indulása előtt is hatalmas árrobbanás történt a lakáspiacon, amikor 2025 elején az állampapírból kiszálló befektetők visszatértek az ingatlanpiacra.

Erre az Otthon Start okozta kereseti hullám rátett még egy lapáttal, viszont ez a lapát már közel sem volt akkora, hogy jelentős és újabb árrobbanást indítson a lakáspiacon – fogalmazott.

Ez részben annak is köszönhető, hogy

például Budapesten már az Otthon Start indulása előtt is 1,4 millió forintnál jártak a négyzetméterárak, és a programmal megvehető lakások maximális négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot.

Magyarul azt is mondhatni, hogy a program négyzetméterár-korlátja lassította a budapesti lakásár-drágulást csökkentette, és erre tett rá még egy lapáttal az, hogy amikor a fejlesztők új lakásokat dobtak piacra. Akár Budapesten is a másfél milliós négyzetméter árszint alatt ez nagyon komoly kínálati versenyt okozott a vevőkért folytatott harcban, aminek eredményeképpen bizonyos városrészekben Budapesten belül, ahol nagy számban épülnek otthonstartos új lakások, árkorrekció is történt, és jelentősen lassult a drágulás tempója – mondta az elemző.

A legnagyobb érdeklődés tavaly július-augusztusban Budapesten és Pest megyében volt tapasztalható, de itt nagyon hamar elérték a másfél millió forintos négyzetméterárszintet főként a társasházi lakások, és az ország többi régiójában ettől még igen messze vannak a lakásárszintek. De a lendület és

az árak emelkedése Budapesten kívül nagyobb tempóban zajlik, így például az olyan nagyvárosokban, mint Debrecen, Szeged, Győr, Székesfehérvár vagy Veszprém, még lendületesen nőnek az árak,

hiszen ott a lakások túlnyomó többsége még abszolút belefér az Otthon Start programba, a 3 százalékos fix kamat pedig ezekben a városokban is jelentős segítséget jelent. Úgyhogy arra számíthatunk, hogy ha minden változatlanul marad, akkor az Otton Start Programnak köszönhetően a vidéki lakáspiac nagyobb lendületben marad, de ennek eredményeként a lakásdrágulás tempója is magasabb lehet – fogalmazott az elemző.

Aki tudott, aki tehette, az első évben igyekezett élni a lehetőséggel. A kérdésre, hogy van-e még tartalék az Otthon Start Programban, van-e még olyan, aki nem használta ki, azt mondta: a program az első lakásvásárlókat célozza, és ez egy olyan hiányzó láncszem volt az állami lakástámogatások tekintetében, ami újra és újra előkerül azok számára, akik önálló életet kezdenek. Akik fiatal első lakásvásárlóként kirepülnek a családi fészekből, azzal szembesülnek, hogy gyakorlatilag a megfizethetetlenségig emelkedtek a lakásárak. És nekik egy óriási segítség, ha valamilyen kamatkedvezményes konstrukcióval tudnak elköteleződni az első lakásuk megszerzése mellett. Tehát

évente nagyságrendileg 25-30 ezer olyan fiatal lehet, aki első lakásvásárlóként a piacra lép.

Ennek a nagy része realizálódott az első évben az Otthon Start Program indulása után, és a következő években is, ha fennmarad a program, akkor több ezer olyan első lakásvásárlóval számolhatunk, akik igénybe vennék ezt a 3 százaléks hitelkonstrukciót. Az kérdés, hogy hogy fog később kinézni az Otthon Start Program, mert meglehetősen laza szabályokat ír elő az első lakásvásárlók tekintetében. Lehet, hogy ezeket a kormányzat később finomhangolni fogja, de tekintettel arra, hogy a lakásárak igen magas szinten stabilizálódtak, mindenképpen szükség van egy olyan intézkedésre, egy olyan lehetőségre, ami támogatja az első lakásvásárlók tulajdonszerzését – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.