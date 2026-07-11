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Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Lakást venne? Most teljesen más szabályok érvényesek

Infostart / MTI

Az egyik ingatlanportál júniusban 5 százalékos csökkenést mért a lakások és házak iránt érdeklődők számában az előző hónaphoz, és 24 százalékosat a tavalyi havi átlaghoz képest.

Júniusban országos szinten tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet: májushoz képest 5 százalékkal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24 százalékkal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt – közölte pénteken a zenga.hu ingatlanhirdetési portál.

Hozzátették, hogy miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken, Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak.

A közlemény idézte Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét, aki elmondta a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők, ugyanis az előző év átlagához képest 44 százalékos csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel

– ismertette a szakember. Jelezték ugyanakkor, hogy a megfizethetőbb megyékben még mindig magasabb a kereslet: Nógrádban például 20 százalékkal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változást figyeltek meg.

Futó Péter a közleményben megjegyezte, mindez nem véletlen, 50 millió forintos keretből például a fővárosban csak egy kisebb garzonlakást lehet megvásárolni, az említett vidéki térségekben azonban egy kisebb családi ház vagy akár háromszobás lakás is elérhető.

Közölték, a vevői érdeklődés átrendeződése az ingatlantípusoknál is megjelenik: a családi házak tartják magukat a legjobban, az előző hónapban mindössze 10 százalékkal maradt el irántuk a kereslet a tavalyi éves átlaghoz képest. A téglalakások iránti érdeklődés 42, a panellakásoké pedig 44 százalékkal alacsonyabb most, mint tavaly.

Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon több ingatlan marad hosszabb ideig elérhető: júniusban 88 százalékkal több panelhirdetés volt elérhető, mint egy tavalyi átlagos hónapban. A téglalakásoknál 18 százalékos volt a kínálatbővülés, míg a családi házak kínálata gyakorlatilag a tavalyi szinten mozgott.

Ha egy fiatal pár most venne panellakást, jóval nagyobb kínálatból válogathat és több ideje marad a végső döntésre is, a mostani kínálati piac egyre inkább a vevőknek kedvez.

Arra is kitértek, hogy a keresések több mint fele jó állapotú, felújított vagy újszerű lakásra és házra irányul, miközben a felújítandó és átlagos állapotú otthonok iránti érdeklődés enyhén visszaesett.

A jelenlegi piaci kép alapján a vevők elsősorban azokat az otthonokat keresik, amelyeknél a vásárlás után nincs szükség jelentős további beruházásra és egy tisztasági festés után akár azonnal költözhetők – ismertette közleményében a zenga.hu.

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