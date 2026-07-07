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Hungarian banknotes, forint and a red purse are in hands.
Nyitókép: baiajaku/Getty Images

Lakossági rohamot váltott ki az állampapír-piacon ez az intézkedés

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Az Államadósság Kezelő Központ kamatcsökkentése lakossági rohamot idézett elő – itt a friss helyzetkép.

Májusban a folytatódó forinterősödés erős lefelé irányuló nyomást fejtett ki mind a háztartási, mind a nem-pénzügyi vállalati szektor megtakarítási állományaira. A betétállomány mindkét szegmens esetében jelentősen csökkent havi alapon, de a háztartások esetében ezt több mint ellensúlyozta az állampapírok növekménye, miközben a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények állománya is érdemi növekedést mutatott. Kisebb mértékben, de a vállalati szektor is növelte állampapír-tartását a hónapban, ugyanakkor a jelentős májusi csökkenés dacára továbbra is a betétállomány a meghatározó a vállalati megtakarításokban – írta elemzésében az MBH Bank.

2026 májusában a háztartások „klasszikus” pénzügyi megtakarításainak állománya egy hónap alatt 269 milliárd forinttal 47 652 milliárd forintra emelkedett. A tranzakciók egyenlege önmagában 330 milliárd forintos növekedést indokolt volna, az átértékelődés ezt 61 milliárd forinttal mérsékelte. A részvényárfolyamok hónapon belül emelkedtek (ami a tőzsdei részvények és a befektetési jegyek piaci értékének változásán keresztül hatott), de

nem tudták ellensúlyozni a forint májusi, 3 százalékot elérő erősödését, amely a devizában denominált megtakarítási eszközök forintértékét csökkentette.

A betétállomány összességében 312 milliárd forinttal zsugorodott, ebből 245 milliárd forint volt a nettó tranzakció alapú csökkenés, vagyis csaknem 70 milliárddal csökkent az állomány az átértékelődés (javarészt a forint erősödése) következtében. A jelentős tranzakció alapú csökkenést részben az magyarázta, hogy az állampapírpiacra is átgyűrűzött a hozamcsökkenés: 2026. május 22-től az ÁKK fél százalékponttal csökkentette a FixMÁP és a MÁP Plusz kamatát, amelynek hatására a befektetők megrohamozták a korábbi, magasabb kamatozású sorozatokat.

Egy hónap alatt a FixMÁP állománya 8,2 százalékkal, a MÁP Pluszé 8,1 százalékkal nőtt. Ugyanezen időszak alatt a PMÁP állománya 4,1 százalékkal, a BMÁP-é 2,6 százalékkal zsugorodott. A betétkiáramlásnak is ez lehetett az egyik fő oka: aki még tudott plusz forrást felszabadítani, az bevásárolt a 7 százalékos éves hozamot biztosító korábbi FixMÁP vagy a 6,5-7,5 százalékos sávos kamatozású korábbi MÁP Plusz sorozatból.

A befektetési jegyek állománya 131 milliárd forinttal emelkedett, amelyből 99 milliárd forint volt a nettó
tranzakciós alapú növekedés.

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Kezdőlap    Gazdaság    Lakossági rohamot váltott ki az állampapír-piacon ez az intézkedés

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