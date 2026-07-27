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Nyitókép: fhm/Getty Images

Súlyzót dobtak a magyar autópályán egy kocsira a felüljáróról – videó

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Az M3-as autópályán valaki egy felüljáróról kézi súlyzót dobott le, ami eltalált egy száguldó autót.

A BpiAutósok.hu három fedélzeti kamerás felvételt gyűjtött össze olvasóitól, amelyek különböző veszélyhelyzeteket örökítettek meg. A harmadik jelenet a legbrutálisabb.

A felvételen az látszik, ahogy július 11-én az M3-as autópályán a 16-os kilométer előtt, a fóti felüljárónál egy ismeretlen elkövető kézi súlyzót dobott az úttestre.

A tárgy közvetlenül egy autó előtt csapódott az aszfaltnak, majd visszapattant, és eltalálta a körülbelül 120 kilométer/órás sebességgel haladó járművet. Szerencsére senki nem sérült meg, csak az autó. Ez az őrültség könynen emberek halálát is okozhatta volna.

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baleset

m3-as autópálya

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