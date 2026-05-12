ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.19
usd:
302.87
bux:
134265.27
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pexels.com

Póráz és öngyújtó: borzalmas dologra készült

Infostart / MTI

A visszaeső bűnelkövető férfi öngyilkossági szándékkal gyújtotta fel az ingatlant, édesanyját pedig megpróbálta egy pórázzal kikötözni, hogy ne tudjon elmenekülni.

Végrehajtandó börtönbüntetést kér a Gyulai Járási Ügyészség egy magyarbánhegyesi férfival szemben, aki 2024 májusában öngyilkossági szándékkal magára és idős édesanyjára gyújtotta a házat.

A 46 éves büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfival szemben közveszélyokozás és testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt emeltek vádat – írja hétfői közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Az alkoholista férfi 2014-től kezdve a vele egy háztartásban élő édesanyját rendszeresen szidalmazta, több esetben tettlegesen is bántalmazta: megpofozta vagy a berendezési tárgyaknak lökte.

A férfi 2024. május 12-én délelőtt egy magyarbánhegyesi sörözőben italozott, majd miután hazament, ismét veszekedés alakult ki közte és édesanyja között. Az ittas állapotban lévő férfi ekkor elhatározta, hogy a házat felgyújtva öngyilkos lesz, ezért egy öngyújtóval meggyújtotta a keze ügyében lévő ruhákat. Ezután a folyosóról behozott egy pórázt és azt megpróbálta az anyja nyakára tekerni, ez azonban a 76 éves asszony ellenállása miatt nem sikerült, így dulakodás alakult ki köztük.

A szobában nagy mennyiségű éghető anyagot, dobozokban és zsákokban zsúfoltan elhelyezve ruhaneműket és fa bútorokat tároltak, így a tűz rövid időn belül átterjedt azokra, valamint a fából és nádból készült födémre. Az anya hiába próbálta három vödör vízzel eloltani a tüzet.

Amikor a füst elöntötte a szobát, mindketten kimenekültek a helyiségből. A férfi azonban a szomszédos ház falánál felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagokat - nylon fóliákat, egyéb műanyag és fahulladékot - tartalmazó szeméthalmot két helyen szintén meggyújtotta. Az asszony közben segítséget kért a szomszédoktól, akik értesítették a tűzoltókat.

A szoba berendezési tárgyai szinte teljesen elégtek, az okozott kár legalább ötszázezer forint, a ház lakhatatlanná vált. A tűzoltók beavatkozása nélkül a tűz átterjedhetett volna a szomszédos házra is.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/

Kezdőlap    Bűnügyek    Póráz és öngyújtó: borzalmas dologra készült

vádemelés

gyújtogatás

gyula

öngyilkosság

emberölési kísérlet

járási ügyészség

visszaeső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj
A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg

Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg

Lengyelország magyarázatot vár Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba Zbigniew Ziobro. A volt lengyel igazságügyi miniszter ellen hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, ráadásul az útlevelét is bevonták korábban - tudósított a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem gonosz ikertestvére terjed a magyar kertekben

Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem gonosz ikertestvére terjed a magyar kertekben

Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan ismerhetjük fel, és miért fontos, hogy messziről elkerüljük. Még egy: ha lehet, meg se érintsük!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to face key cabinet meeting with ministers split over his future

Starmer to face key cabinet meeting with ministers split over his future

Home Secretary Shabana Mahmood is among a minority of ministers calling for the PM to set out a timetable for his resignation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 20:33
Csúf véget ért az apa-fiú italozás
2026. május 11. 16:50
Kattant a bilincs az álrendőrök csuklóján
×
×