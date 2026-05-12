Póráz és öngyújtó: borzalmas dologra készült

Végrehajtandó börtönbüntetést kér a Gyulai Járási Ügyészség egy magyarbánhegyesi férfival szemben, aki 2024 májusában öngyilkossági szándékkal magára és idős édesanyjára gyújtotta a házat.

A 46 éves büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfival szemben közveszélyokozás és testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt emeltek vádat – írja hétfői közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Az alkoholista férfi 2014-től kezdve a vele egy háztartásban élő édesanyját rendszeresen szidalmazta, több esetben tettlegesen is bántalmazta: megpofozta vagy a berendezési tárgyaknak lökte.

A férfi 2024. május 12-én délelőtt egy magyarbánhegyesi sörözőben italozott, majd miután hazament, ismét veszekedés alakult ki közte és édesanyja között. Az ittas állapotban lévő férfi ekkor elhatározta, hogy a házat felgyújtva öngyilkos lesz, ezért egy öngyújtóval meggyújtotta a keze ügyében lévő ruhákat. Ezután a folyosóról behozott egy pórázt és azt megpróbálta az anyja nyakára tekerni, ez azonban a 76 éves asszony ellenállása miatt nem sikerült, így dulakodás alakult ki köztük.

A szobában nagy mennyiségű éghető anyagot, dobozokban és zsákokban zsúfoltan elhelyezve ruhaneműket és fa bútorokat tároltak, így a tűz rövid időn belül átterjedt azokra, valamint a fából és nádból készült födémre. Az anya hiába próbálta három vödör vízzel eloltani a tüzet.

Amikor a füst elöntötte a szobát, mindketten kimenekültek a helyiségből. A férfi azonban a szomszédos ház falánál felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagokat - nylon fóliákat, egyéb műanyag és fahulladékot - tartalmazó szeméthalmot két helyen szintén meggyújtotta. Az asszony közben segítséget kért a szomszédoktól, akik értesítették a tűzoltókat.

A szoba berendezési tárgyai szinte teljesen elégtek, az okozott kár legalább ötszázezer forint, a ház lakhatatlanná vált. A tűzoltók beavatkozása nélkül a tűz átterjedhetett volna a szomszédos házra is.

