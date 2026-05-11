Európa öt gazdasági gondja – több területen lemaradásba fordult a kontinens

Európa gazdasága az elmúlt két évtizedben nem hirtelen zuhant be, hanem egy lassú de biztos lecsúszást mutat. Az öreg kontinens még mindig jelen van a csúcstechnológiában, az iparban és a tudományban, de egyre ritkábban szabja meg a játékszabályokat.

A globális platformok máshol nőnek óriássá, a termelékenység lassabban emelkedik, a tőke máshol koncentrálódik, az energia költsége átrendezi az ipart, és a tudás pedig kisebb eséllyel válik piaci erővé. Jelen cikk ezeket a töréspontokat mutatja be.

Az európai technológiai skálázás korlátai

2005-ben az SAP vezetése elégedetten konstatálta, hogy az amerikai Fortune 500-as cégek többsége az ügyfeleik közé tartozik. A General Motors, a Coca-Cola, az IBM, a Boeing vagy a ExxonMobil mind a német vállalat szoftverét használták a könyvelés, az értékesítés vagy a logisztika nyilvántartására. Egy olyan láthatatlan infrastruktúrát üzemeltetett a walldorfi cég, amely az amerikai gazdaság működésének alapjaiba épült be. Akkor Európa nemcsak jelen volt a globális piacokon, hanem formálta is annak szabályait.

2005-ben a világ tíz legnagyobb vállalata közül négy európai volt. Ugyanekkor az Egyesült Államok helyet birtokolt, Kína pedig egyet sem. A különbség az óhaza és az újhaza között marginális volt. A vállalati méret, a tőke és a globális jelenlét alapján Európa még az USA egyenrangú partnereként működött.

Tizenöt évvel később azonban Stockholmban már egészen más számokat láttak a menedzserek. A Spotify félmilliárd felhasználót ért el, a világ egyik legelterjedtebb digitális szolgáltatása lett, mégis újra és újra veszteséget jelentett. A platform mindenhol jelen volt, mégsem vált sikeres ökoszisztémává. Nem épített olyan zárt világot, mint az amerikai versenytársai. A vállalat növekedése nem fordult át dominanciába.

A különbség ma már struktúrális. 2024-ben egyetlen európai technológiai vállalat sem érte el az ezermilliárd dolláros értéket. Eközben az Egyesült Államokban hét, Kínában pedig kettő ilyen cég működik. Ez nem egyszerű méretbeli eltérés, hanem a hálózati hatások, a tőkekoncentráció és a platformlogika hiányának következménye. A globális digitális gazdaságban nem az számít, ki indítja az innovációt, hanem az, ki tudja azt rendszerszinten skálázni és bezárni a saját ökoszisztémájába.

A termelékenységi konvergencia megtorpanása

2008-ban Stockholm lakásainak többségében gyors internetkapcsolat futott. Helsinkiben ugyanekkor az állami szolgáltatások egy része már online zajlott, adóbevallástól a vállalkozásindításig. A digitális infrastruktúra nem csak egy idegen új technológia volt, hanem a mindennapi működés része. Európa sok tekintetben élen járt a technológiai változások terén.

2007-ben az egy ledolgozott órára jutó GDP az Európai Unióban elérte az amerikai szint 90 százalékát. A különbség létezett, de kezelhető volt. A kontinens gazdasága közel ugyanazzal a hatékonysággal működött, mint az Egyesült Államoké. A termelékenységben nem volt strukturális szakadék.

Az európai digitális forradalom azonban sajnos csak lokális szinten működött. Ma Olaszországban a gyártóüzemek irodájában még mindig papírlapok halmozódtak az asztalon. A rendeléseket számos európai vállalatnál kézzel rögzítik, a készleteket Excel-táblákban vezetik, az informatikai rendszerek pedig nem beszélnek egymással. A növekedési modell így lineáris maradt.

Ezt a lemaradást a statisztikák is mutatják. 2023-ra az európai termelékenység az amerikai szint 85 százalékára esett vissza. Öt százalékpont változás persze nem tűnik drámainak, ám ez a hatás rendszerszinten kumulálódik. A különbséget nem egyetlen technológia, hanem a skálázhatóság hiánya termeli ki. Ahol a digitalizáció nem hálózatokat, hanem izolált fejlesztéseket hoz létre, ott a termelékenység csak tud emelkedni.

Ötlet van, ám a pénz hiányzik

2010-ben, egy berlini loftirodában a Rocket Internet alapítói térképeket rajzoltak a falra. Országokat és piacokat jelöltek meg, mintha egy hadjáratra készülnének. És tevékenységüknek hála néhány hónap alatt új e-kereskedelmi cégek indultak Latin-Amerikától

Délkelet-Ázsiáig. Mind ugyanazzal a modellel, ugyanazzal a sebességgel. A tőke nem volt akadály. Milliárd dollárok áramlottak a terjeszkedésbe. Európa ebben a pillanatban nemcsak innovált, hanem agresszíven skálázott.

2008-ban Európában mintegy 15 milliárd dollárnyi kockázati tőke mozgott, miközben az Egyesült Államokban ennek a duplája, 30 milliárd. Igen, az Újvilág erősebb mutatókkal bírt, mint mi, ám a különbség akkor még mérsékeltebb volt. Az európai volumen pedig elég nagy volt ahhoz, hogy globális ambíciójú cégek szülessenek és gyorsan növekedjenek.

Másfél évtizeddel később azonban egy újabb szereplővel is versenyezni kell. Pekingben 2021-ben a kockázati tőke befektetések meghaladták a 100 milliárd dollárt. A pénz ráadásul koncentráltan áramlott technológiai startupokba. Az állam és a magántőke együtt egy olyan finanszírozási gépezetet épített fel, amely nemcsak követi, hanem fel is gyorsítja az innovációt.

2023-ban az Egyesült Államokban 170 milliárd dollárnyi kockázati tőke mozgott, Kínában 90 milliárd, míg Európában 70 milliárd. Ez a különbség a késői fázisban válik igazán meghatározóvá. Ahol több tőke áll rendelkezésre, ott a cégek nem kényszerülnek kompromisszumokra a növekedés során. És a globális technológiai versenyben nem az ötlet a szűk keresztmetszet, hanem az a tőke.

Amikor a spórolás sem elég

2010-ben, Ludwigshafenben a BASF hatalmas vegyi komplexumában a vezérlőterem képernyőin bonyolult grafikonok mutatták a gyár működését. A mérnökök nemcsak termeltek, hanem optimalizáltak. A hulladékhő visszakerült a rendszerbe, az energiaveszteség így minimálisra csökkent. A gyár szinte zárt körként működött, ahol az energia nem költség volt, hanem menedzselt erőforrás. Európa számos vállalata csúcsra járatta a hatékonyságot.

Ennek persze meg volt az oka. Az európai ipar már 2010-ben is magasabb energiaárakkal szembesült, mint a tengeren túli cégek. Az áram ára nálunk körülbelül 0,10 dollár volt kilowattóránként, szemben az amerikai 0,07-tel, a földgáz pedig kétszer annyiba került itt, mint ott. Az öreg kontinens pedig technológiai fegyelemmel és hatékonysággal próbálta kompenzálni a költséghátrányt. Az egyensúly törékeny volt, de működött.

Tizenhárom évvel később azonban ugyanebben a városban a BASF már nem optimalizált, hanem leépített. 2023-ban a vállalat bejelentette, hogy csökkenti európai kapacitásait, és új beruházásait az Egyesült Államokba és Kínába irányítja. A döntés mögött nem technológiai korlát, hanem árkülönbség állt. Az energiafelár immár nem volt kezelhető.

2023-ban az ipari áram ára Európában körülbelül 0,20 dollár kilowattóránként, míg az Egyesült Államokban csupán 0,08 dollár. A földgáz ára pedig ötszörös szorzót mutat, a mi kárunkra. Ez a különbség már nem tüntethető el hatékonysággal és jobb szervezéssel. Ilyenkor a gyárak nem alkalmazkodnak, hanem elkültöznek.

A tudás nem itt termel hasznot

2006-ban, Cambridge-ben az egyetemi laborokból kinőtt cégek sorra jelentek meg a városban. Az ARM és a köré épülő spin-offok nemcsak technológiát fejlesztettek, hanem egy teljes ökoszisztémát hoztak létre. Oxfordban néhány évvel később biotechnológiai startupok alakultak, amelyek kutatási eredményekből ipari együttműködéseket építettek. A tudás nem maradt meg az egyetemek falai között, hanem cégekké és gazdasági teljesítménnyé alakult.

2010-ben Európában évente körülbelül 300 egyetemi spin-off jött létre, miközben az Egyesült Államokban 500. A különbség létezett, de nem volt jelentős. A rendszer képes volt új vállalkozásokat generálni, és a tudományos output egy része piaci formát öltött.

Tizenhárom évvel később azonban a folyamat iránya megfordult. 2023-ban több európai egyetemi spin-off úgy döntött, hogy az USA-ba helyezi a székhelyét, miközben a kutatás fizikailag Európában maradt. A döntésnek pénzügyi okai voltak. A növekedés feltételei ugyanis nálunk nem voltak adottak. A tudás helyben maradt, ám az értékteremtés áthelyeződött.

2022-re Európában évente mintegy 350 spin-off jött létre, az Egyesült Államokban viszont már 900. A különbség nemcsak nőtt, hanem strukturálissá vált. Ahol több vállalat indul, ott több jut el a skálázási fázisig is. Az innováció nem a laborban dől el, hanem abban a rendszerben, amely képes a tudást vállalattá, majd globális szereplővé alakítani.

Egy lemaradás krónikája

Európa a 2000-es években még közel volt az amerikai gazdasági és technológiai élvonalhoz, de azóta több kulcsterületen tartós divergencia alakult ki. A digitális platformok skálázásában, a termelékenység növekedésében és a kockázati tőke elérhetőségében az Egyesült Államok előnye folyamatosan nőtt. Az energiaárak emelkedése tovább gyengítette az ipari versenyképességet, miközben az egyetemi innováció csak korlátozottan alakult piacképes vállalatokká.

Ezek a folyamatok nem izoláltak, hanem egymást erősítik, és együtt határozzák meg a kontinens gazdasági pályáját. A kérdés már nem az, hogy Európa képes-e innoválni, hanem az, hogy képesek leszünk-e a fejlesztéseink eredményeit globális léptékben hasznosítani. Ha ezt nem tudjuk elérni, az az életszínvonalunk csökkenését vetíti előre.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője