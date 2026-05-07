2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Warchi/Getty Images

Korányi G. Tamás: duplázni szeretné ez az ingatlancég a bevételét

Infostart / InfoRádió

A cégcsoport 44 milliárdos árbevételét 5 éven belül 100 milliárdra növelnék – fogalmazott a tőzsdei szakértő.

Az Akko Invest, a Wallis ingatlancége új vezérigazgatóval rendelkezik és duplázná a bevételét. A hír bejelentésének hallatára a pár éve tőzsdén lévő, osztalékot eddig nem fizető ingatlancég részvényárfolyama megemelkedett – ismertette Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.

Mint elmondta, Gerő János „régi wallisos ingatlanos” is a képbe kerül. A NEO Properties az ő tulajdonában van, ez Magyarország legnagyobb ingatlanüzemeltető cége. Tavaly 43 milliárdos árbevétele volt, és több mint 3 milliárdos EBITDA-ja. Mindeközben az Akko tavalyi adózott eredménye csökkent és 600 milliós volt, de nem a NEO miatt, mert az hozta az eredményeket, hanem egyebek között azért, mert a cégnél egy, a francia Riviérán, Antibes-ban található, évek óta üresen szálló eladásáról született döntés, amihez azt a felére le kellett értékelni. Ez „erősen érintette” a tavalyi évet. Most viszont

az a terv, hogy a cégcsoport 44 milliárdos árbevételét 5 éven belül 100 milliárdra növelik

– emelte ki a tőzsdei szakértő. Hozzátette, akár majd osztalék is juthat az árbevétel felfelé indulásával, bár a stratégiai tervben erről nem volt szó.

Korányi G. Tamás arról is szót ejtett, hogy a NEO Properties közbeszerzéseken nyerte el kórházak és más nagy intézmények üzemeltetését, emellett irodaházakat, sőt, magántársasházakat is üzemeltet, ezt a tevékenységét kívánja felfuttatni. A cég a most megnyíló lehetőségekből szeretne majd növekedni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Amikor a gazdaság szárnyal, de az emberek szoronganak, avagy miért lehet válságérzetünk egy sikeres gazdaságban
A gazdasági válságot a statisztikák gyakran GDP-visszaesésként írják le. Az emberek viszont nem nemzeti számlákban élnek, hanem árakban, lakbérekben, hitelekben, munkahelyi félelmekben és jövőképekben. Ezért fordulhat elő, hogy egy ország gazdasága papíron növekszik, miközben a társadalom jelentős része válságként éli meg a mindennapokat. Az USA, Japán, Kína, Németország és Nagy-Britannia történetei pontosan ezt mutatják meg.
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?

Csütörtökön is folytatódott a forint erősödése, olyannyira, hogy az euróval szembeni árfolyama a 354-es szintet is megközelítette. A hazai fizetőeszköz teljesítménye ezúttal is kiemelkedik a régióból, a lengyel zloty ellenében 2,5 éves csúcson van. Közben jegybank felől érkező üzeneteket is kapott a piac.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

2026. május 7. 20:51
Csökkent a szegénység kockázata a magyar adatok szerint
2026. május 7. 18:30
Mi lesz a forinttal az euró bevezetéséig?
