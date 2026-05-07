Korányi G. Tamás: duplázni szeretné ez az ingatlancég a bevételét

Az Akko Invest, a Wallis ingatlancége új vezérigazgatóval rendelkezik és duplázná a bevételét. A hír bejelentésének hallatára a pár éve tőzsdén lévő, osztalékot eddig nem fizető ingatlancég részvényárfolyama megemelkedett – ismertette Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.

Mint elmondta, Gerő János „régi wallisos ingatlanos” is a képbe kerül. A NEO Properties az ő tulajdonában van, ez Magyarország legnagyobb ingatlanüzemeltető cége. Tavaly 43 milliárdos árbevétele volt, és több mint 3 milliárdos EBITDA-ja. Mindeközben az Akko tavalyi adózott eredménye csökkent és 600 milliós volt, de nem a NEO miatt, mert az hozta az eredményeket, hanem egyebek között azért, mert a cégnél egy, a francia Riviérán, Antibes-ban található, évek óta üresen szálló eladásáról született döntés, amihez azt a felére le kellett értékelni. Ez „erősen érintette” a tavalyi évet. Most viszont

az a terv, hogy a cégcsoport 44 milliárdos árbevételét 5 éven belül 100 milliárdra növelik

– emelte ki a tőzsdei szakértő. Hozzátette, akár majd osztalék is juthat az árbevétel felfelé indulásával, bár a stratégiai tervben erről nem volt szó.

Korányi G. Tamás arról is szót ejtett, hogy a NEO Properties közbeszerzéseken nyerte el kórházak és más nagy intézmények üzemeltetését, emellett irodaházakat, sőt, magántársasházakat is üzemeltet, ezt a tevékenységét kívánja felfuttatni. A cég a most megnyíló lehetőségekből szeretne majd növekedni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.