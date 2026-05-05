2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában

Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Infostart / MTI

Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában kedden Budapesten, ahol kijelentette: a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van.

Jelasity Radován, aki az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, úgy fogalmazott: a nemzeti bank új vezetésének beiktatása óta már eltelt több mint egy év. Mégis nagyon nehéz azt a 12 évet lerázni, nehéz az embereknek elmagyarázni, hogy új elnök és új stáb, új politika van. Az emberek állandóan a visszapillantótükörbe néznek, és azt hiszik, ha ez volt eddig a bizniszmodell, akkor ez folytatódik. „Hosszú az árnyék, fontos, hogy az egész gazdaság minél előbb áthangolódjon” – jelentette ki.

Fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői picit gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Ez remélhetőleg napok és nem hónapok kérdése – mondta.

A hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van - mondta, és példaként említette, hogy ha valaki rossz vonatra ül, akkor minél tovább ül rajta, annál drágább lesz a retúrjegy. Volt itt magasnyomású, fogyasztói, kanyarba előző, repülőrajt, és társai – sorolta, ugyanakkor rámutatott: legyenek reálisak az elvárások, hogy ennek milyen ára van.

„Itt az ideje újra, hogy sokkal-sokkal többet szakmázzunk, és elmondjuk egymásnak, legalább itt, és valljuk be: a közgazdaságtannak is vannak törvényei” – jelentette ki.

Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kiadta a riasztást az IMF: már most aggasztó úton halad a világ, ismét elszállhatnak az árak

A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

