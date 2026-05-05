Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Jelasity Radován, aki az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, úgy fogalmazott: a nemzeti bank új vezetésének beiktatása óta már eltelt több mint egy év. Mégis nagyon nehéz azt a 12 évet lerázni, nehéz az embereknek elmagyarázni, hogy új elnök és új stáb, új politika van. Az emberek állandóan a visszapillantótükörbe néznek, és azt hiszik, ha ez volt eddig a bizniszmodell, akkor ez folytatódik. „Hosszú az árnyék, fontos, hogy az egész gazdaság minél előbb áthangolódjon” – jelentette ki.

Fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői picit gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Ez remélhetőleg napok és nem hónapok kérdése – mondta.

A hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van - mondta, és példaként említette, hogy ha valaki rossz vonatra ül, akkor minél tovább ül rajta, annál drágább lesz a retúrjegy. Volt itt magasnyomású, fogyasztói, kanyarba előző, repülőrajt, és társai – sorolta, ugyanakkor rámutatott: legyenek reálisak az elvárások, hogy ennek milyen ára van.

„Itt az ideje újra, hogy sokkal-sokkal többet szakmázzunk, és elmondjuk egymásnak, legalább itt, és valljuk be: a közgazdaságtannak is vannak törvényei” – jelentette ki.

Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje.