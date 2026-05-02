Bajnai Gordonék 180 millós üzletet kötöttek

A globális pénzügyi piacon meghatározó Lazard bejelentése szerint az akvizícióval a londoni központú Campbell Lutyens beolvad a bank szervezetébe, létrehozva a Lazard CL elnevezésű egységet. Az új divízió a vállalat harmadik globális pilléreként működik majd, egyesítve a felek tőkebevonási, másodpiaci tranzakciós és tőkepiaci tanácsadói tevékenységét a magántőke, az infrastruktúra és az ingatlanpiac szegmenseiben - írja a forbes.hu.

Az ügylet kiemelt szereplője

Bajnai Gordon, aki 2024 szeptembere óta tölti be a Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját.

A volt miniszterelnök tizenöt éve dolgozik a londoni cégnél, ahol kezdetben tanácsadói igazgatóként, majd a globális infrastruktúra-üzletág vezetőjeként tevékenykedett. A tranzakció lezárultát követően Bajnai a Lazard CL társ-vezérigazgatójaként folytatja munkáját, ezzel továbbra is ő marad a nemzetközi üzleti életben legmagasabban jegyzett magyar vállalatvezető.

A vételáron felül a megállapodás további, maximum 85 millió dolláros teljesítményfüggő kifizetést is tartalmaz.

A Campbell Lutyens a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi tőkebefektetések (private capital) piacának egyik legnagyobb független tanácsadója. Ügyfélkörét mintegy kétezer globális intézményi befektető – köztük nyugdíjalapok, biztosítók és szuverén alapok – alkotja, amelyek összesen megközelítőleg 12 billió dollárnyi tőkét mozgatnak a világgazdaságban.