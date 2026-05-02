2026. május 2. szombat Zsigmond
Bajnai Gordon volt miniszterelnök, az Együtt-PM vezetője és EP-választási listavezetője beszédet mond a pártszövetség EP-választási programbemutatóján a budapesti A38 Hajón 2014. április 26-án.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Bajnai Gordonék 180 millós üzletet kötöttek

A Lazard független befektetési bank mintegy 575 millió dollárért (megközelítőleg 180 milliárd forintért) felvásárolja a Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök által vezetett Campbell Lutyens magántőke-tanácsadó céget. Az ügylet nyomán létrejövő új üzletágat a volt kormányfő társ-vezérigazgatóként irányítja tovább.

A globális pénzügyi piacon meghatározó Lazard bejelentése szerint az akvizícióval a londoni központú Campbell Lutyens beolvad a bank szervezetébe, létrehozva a Lazard CL elnevezésű egységet. Az új divízió a vállalat harmadik globális pilléreként működik majd, egyesítve a felek tőkebevonási, másodpiaci tranzakciós és tőkepiaci tanácsadói tevékenységét a magántőke, az infrastruktúra és az ingatlanpiac szegmenseiben - írja a forbes.hu.

Az ügylet kiemelt szereplője

Bajnai Gordon, aki 2024 szeptembere óta tölti be a Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját.

A volt miniszterelnök tizenöt éve dolgozik a londoni cégnél, ahol kezdetben tanácsadói igazgatóként, majd a globális infrastruktúra-üzletág vezetőjeként tevékenykedett. A tranzakció lezárultát követően Bajnai a Lazard CL társ-vezérigazgatójaként folytatja munkáját, ezzel továbbra is ő marad a nemzetközi üzleti életben legmagasabban jegyzett magyar vállalatvezető.

A vételáron felül a megállapodás további, maximum 85 millió dolláros teljesítményfüggő kifizetést is tartalmaz.

A Campbell Lutyens a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi tőkebefektetések (private capital) piacának egyik legnagyobb független tanácsadója. Ügyfélkörét mintegy kétezer globális intézményi befektető – köztük nyugdíjalapok, biztosítók és szuverén alapok – alkotja, amelyek összesen megközelítőleg 12 billió dollárnyi tőkét mozgatnak a világgazdaságban.

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Az elhúzódó fegyveres konfliktusok sajátossága, hogy a hadiipari fejlesztéseknek a különböző fegyveres erők egészen elképesztő tempót tudnak diktálni: lényegében ki sem kerül még a katonákhoz egy eszköz, máris érkezik a következő iteráció, ami gyakran inkább a gyártási költségek csökkentésében, mintsem a használhatóságban jelent előnyt a harcoló feleknek. Cikkünkben összeszedtünk négy olyan fegyvert a második világháborúból, amelyek akár sokkal illusztrisabb karriert is befuthattak volna.

Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

