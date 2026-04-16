ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.93
usd:
308.37
bux:
139896
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
bankszámla, értékpapír számla,
Nyitókép: Getty Images / Tang Ming Tung

Elemző: sokat nyerhetünk az értékpapírszámlákkal

Infostart / InfoRádió

A Tartós Befektetési Számlák száma harmadával nőtt egy év alatt, a Nyugdíj Előtakarékossági Számlák mennyisége pedig ismét átlépte a 100 ezret – derül ki a jegybank legfrissebb adatközléséből. A növekedés okait a money.hu szakértője elemezte az InfoRádióban.

„Ez azzal magyarázható, hogy 2023 júliusában a meglévő kamatadó mellé bevezettek egy szociális hozzájárulást is, vagyis „szochót”, amivel együtt már 28 százalék adót kell fizetni a kamatnyereség után. Ennek az elkerülésére jó eszköz a TBSZ, vagyis Tartós Befektetési Számla. Egyértelmű, hogy a plusz adó bevezetése után ugrott meg a számlanyitásoknak a száma” – magyarázta a szakértő.

Richter Ádám azt is elmondta, hogy ennek két típusa van: az egyik betétlekötésre alkalmas, a másik pedig értékpapírok, vagyis állampapírok, kötvények, részvények, befektetési jegyek kereskedésére való.

Százezer fölé emelkedett már a nyugdíj-előtakarékossági számlák, a NYESZ-ek száma is.

Ezek nagyban hasonlítanak a TBSZ-re, tehát ugyanúgy értékpapír számlának számítanak. A fontos különbség, hogy adómentesen csak nyugdíjba vonuláskor lehet hozzáférni az itt összegyűlt összeghez. Viszont évente akár 100 ezer forint adó-visszatérítést lehet utánuk igényelni – hívta fel a figyelmet a money.hu elemzője.

„Tehát azt nézik meg, hogy egy évben mekkora megtakarítást tettünk félre a NYESZ számlára, és ennek a 20 százalékát, de maximum 100 ezer forintot vissza lehet igényelni az adóbevallásban. Ennek május 20 a határideje, úgyhogy aki NYESZ-szel takarít meg, annak mindenképp érdemes ezt igényelnie, ugyanis aki május 20-ig ezt nem teszi meg, az a tavalyi évre vonatkozó adó-visszatérítésről teljesen lemarad" – figyelmeztetett Richter Ádám.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: sokat nyerhetünk az értékpapírszámlákkal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással

A Hormuzi-szoros lezárása a kerozinellátás miatt jelentős problémákat okoz a légiközlekedésnek, főleg az ázsiai térségben – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor. Az Egek ura című blog szerkesztője hozzátette: már az orosz–ukrán háború is számos gondot okozott az elmúlt négy évben, de az újabb légtérkorlátozások miatt nagyobb kerülőket kell tenniük a járatoknak, miközben a forgalmat illetően is jelentős kapacitások estek ki.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 17:32
2026. április 15. 17:20
×
×