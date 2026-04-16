Elemző: sokat nyerhetünk az értékpapírszámlákkal

„Ez azzal magyarázható, hogy 2023 júliusában a meglévő kamatadó mellé bevezettek egy szociális hozzájárulást is, vagyis „szochót”, amivel együtt már 28 százalék adót kell fizetni a kamatnyereség után. Ennek az elkerülésére jó eszköz a TBSZ, vagyis Tartós Befektetési Számla. Egyértelmű, hogy a plusz adó bevezetése után ugrott meg a számlanyitásoknak a száma” – magyarázta a szakértő.

Richter Ádám azt is elmondta, hogy ennek két típusa van: az egyik betétlekötésre alkalmas, a másik pedig értékpapírok, vagyis állampapírok, kötvények, részvények, befektetési jegyek kereskedésére való.

Százezer fölé emelkedett már a nyugdíj-előtakarékossági számlák, a NYESZ-ek száma is.

Ezek nagyban hasonlítanak a TBSZ-re, tehát ugyanúgy értékpapír számlának számítanak. A fontos különbség, hogy adómentesen csak nyugdíjba vonuláskor lehet hozzáférni az itt összegyűlt összeghez. Viszont évente akár 100 ezer forint adó-visszatérítést lehet utánuk igényelni – hívta fel a figyelmet a money.hu elemzője.

„Tehát azt nézik meg, hogy egy évben mekkora megtakarítást tettünk félre a NYESZ számlára, és ennek a 20 százalékát, de maximum 100 ezer forintot vissza lehet igényelni az adóbevallásban. Ennek május 20 a határideje, úgyhogy aki NYESZ-szel takarít meg, annak mindenképp érdemes ezt igényelnie, ugyanis aki május 20-ig ezt nem teszi meg, az a tavalyi évre vonatkozó adó-visszatérítésről teljesen lemarad" – figyelmeztetett Richter Ádám.

