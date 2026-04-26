2026. április 26. vasárnap Ervin
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Elgondolkodtató, ami kiderült a nyugdíjakról

Infostart

Kiderült, hol kapják a legtöbbet és hol a legkevesebbet az idősek az országban.

Százezres eltérések vannak az országon belül az átlagnyugdíjak között – többek között ez derül ki a napokban megjelent a legrészletesebb, járásokra bontott nyugdíjstatisztikából, amely a fővárost összességében nézi – írja a hvg.hu; a lap kikérte a kerületi adatokat is.

Mint írják, a két adatsor összevezetése után kiderült, hogy országosan a legmagasabb összeget, átlagosan több mint 358 ezer forintot a XII. kerületben élő nyugdíjasok kapják. A második helyen a II. kerület áll közel 357 ezer forinttal, a harmadik pedig az I. kerület 345 ezer forinttal. Budapesten a VII., VIII. és XX. kerületben élő idősek kapják a legalacsonyabb összeget, ami ezekben a városrészekben 282–285 ezer forint körül alakul, ugyanakkor ez is meghaladja a 261 ezer forintos országos átlagot. átlagot.

A járások közül a Budakeszi járásban élő nyugdíjasok kapják a legmagasabb összeget, átlagosan 312 ezer forintot. A rangsorban a Tiszaújvárosi járás (307 ezer forint) és a Dunakeszi járás (298 ezer forint) követi. A legalacsonyabb átlagokat a Csengeri, a Mórahalmi, a Kiskőrösi és a Kisteleki járásban mérték, ahol az idősek juttatása nem éri el a 200 ezer forintot.

Az adatok szerint a járások többségében – közel 140 esetben – az országos, 261 ezer forintos átlag alatt marad az ellátás – olvasható mások mellett.

budapest

nyugdíj

nyugdíjasok

összehasonlítás

járás

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán

A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán

Brüsszel az új energiaválságot nem elsősorban csővezetékek és tankerek drámájaként, hanem a versenyképességet romboló ársokként írja le: Európa importált fosszilis függősége minden geopolitikai rezdülésnél azonnal a számlákban és a termelési költségekben jelentkezik. Az Európai Bizottság rövid távon koordinált, célzott védőintézkedésekkel tompítaná az ütést, miközben azt üzeni, hogy az általános, mindenkire kiterített támogatási modellek – a magyar rezsicsökkentés logikája – túl drágák és rosszul céloznak egy újabb árhullámban. A tartós kiutat gyorsított tisztaenergia-termelésben, villamosításban, hálózatfejlesztésben és energiahatékonyságban látják, mert az áramtermelés „tisztulása” önmagában még nem húzza ki a fűtést, a közlekedést és az ipari hőt az olaj–gáz szorításából. A tét végső soron az, hogy Európa a következő sokkot ismét támogatásokkal próbálja-e túlélni, vagy a válságot egy kevésbé sérülékeny energiarendszer felé toló kényszerré tudja-e formálni.

Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van

Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van

Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.

Trump says injured officer in 'great shape' after shooter stormed security at correspondents' dinner

Trump says injured officer in 'great shape' after shooter stormed security at correspondents' dinner

US president says suspect is in custody as he shares security footage of what appears to be the start of the shooting.

