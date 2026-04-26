Elgondolkodtató, ami kiderült a nyugdíjakról

Százezres eltérések vannak az országon belül az átlagnyugdíjak között – többek között ez derül ki a napokban megjelent a legrészletesebb, járásokra bontott nyugdíjstatisztikából, amely a fővárost összességében nézi – írja a hvg.hu; a lap kikérte a kerületi adatokat is.

Mint írják, a két adatsor összevezetése után kiderült, hogy országosan a legmagasabb összeget, átlagosan több mint 358 ezer forintot a XII. kerületben élő nyugdíjasok kapják. A második helyen a II. kerület áll közel 357 ezer forinttal, a harmadik pedig az I. kerület 345 ezer forinttal. Budapesten a VII., VIII. és XX. kerületben élő idősek kapják a legalacsonyabb összeget, ami ezekben a városrészekben 282–285 ezer forint körül alakul, ugyanakkor ez is meghaladja a 261 ezer forintos országos átlagot.

A járások közül a Budakeszi járásban élő nyugdíjasok kapják a legmagasabb összeget, átlagosan 312 ezer forintot. A rangsorban a Tiszaújvárosi járás (307 ezer forint) és a Dunakeszi járás (298 ezer forint) követi. A legalacsonyabb átlagokat a Csengeri, a Mórahalmi, a Kiskőrösi és a Kisteleki járásban mérték, ahol az idősek juttatása nem éri el a 200 ezer forintot.

Az adatok szerint a járások többségében – közel 140 esetben – az országos, 261 ezer forintos átlag alatt marad az ellátás – olvasható mások mellett.