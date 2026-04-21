2026. április 21. kedd Konrád
Photo taken in Jakarta, Indonesia
Nyitókép: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Rossz hírt közölt a jegybank az ország aranytartalékával kapcsolatban

Infostart

Márciusban nagy pofont kapott az arany árfolyama, ez pedig a magyar aranykészlet értékére is rányomta a bélyegét a jegybank szerint.

Márciusban csökkentek a devizatartalékok. A trend mögötti okok egyértelműek: az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes adatai alapján a vg.hu.

Az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadt.

Az vezetett ehhez, hogy az arany ára márciusban 11,8 százalékot zuhant: a február végén jegyzett 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra zuhant vissza.

Magyarország jelentős mértékben megnövelte aranytartalékát az elmúlt években, az MNB 2024-ben hazánk hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljaira hivatkozva az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emeléséről döntött.

A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

  • 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd
  • 2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.
  • Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében.

A régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik, így a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani
Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP). Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Ukrajna az európai védelmi vállalatokkal együttműködve egy éven belül saját rakétavédelmi rendszert szeretne kifejleszteni. Az orosz propagandagépezet hétfőn rég nem látott szinteket ért el: Európa elleni rakétacsapásokról, a kontinenst megszálló "náci hordákról" kezdtek el beszélni a magas rangú vezetők. A Zaporizzsja ellen indított orosz offenzíva csigalassúsággal vánszorog előre. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

The US president does not provide further details on the alleged breaches ahead of the ceasefire deal with Iran expiring on Wednesday.

