Rossz hírt közölt a jegybank az ország aranytartalékával kapcsolatban

Márciusban csökkentek a devizatartalékok. A trend mögötti okok egyértelműek: az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes adatai alapján a vg.hu.

Az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadt.

Az vezetett ehhez, hogy az arany ára márciusban 11,8 százalékot zuhant: a február végén jegyzett 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra zuhant vissza.

Magyarország jelentős mértékben megnövelte aranytartalékát az elmúlt években, az MNB 2024-ben hazánk hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljaira hivatkozva az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emeléséről döntött.

A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd

2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.

Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében.

A régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik, így a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.