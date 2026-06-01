Tippmix-rekordot hozott a szombati BL-döntő – volt, aki kimondottan szép summát nyert

Rekordot hozott a Tippmixen a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, a téteket illetően megdőlt a napi rekord és a fogadásszámok is kiugró adatokat mutatnak – közölte vasárnap a Szerencsejáték Zrt.

A cég összesítése szerint az Európa-liga-, illetve a Konferencia-liga-döntőt is többszörösen felülmúlta a BL aranycsatája (az EL-döntőnél 5-ször, a KL-döntőnél 6-szor több tét érkezett be), de még a májusban második legnépszerűbb találkozónál (Bayern München - Paris Saint-Germain, BL, elődöntő, visszavágó) is 3,5-szer több tét érkezett az Arsenal és a PSG összecsapására, amelyet végül a francia csapat nyert a hosszabbítás után tizenegyesekkel.

A Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét, az „1X2” fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes.

Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1-1) eltalálták, 5,50-es szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést, 2,07-es oddsnak örülhetett.

Az Ágyúsok már a 6. percben 1-0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult. Az 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhettek a büntetők, aminek szintén sok sportfogadó örülhetett.

Kiemelkedő nyeremények is születtek a BL-döntő, illetve a teljes BL-szezon lezárásával. Egy Tippmix-játékos még tavaly szeptemberben tippelte meg a BL-győztest, mellette ráadásul további négy versenykiírás végső győztesét is eltalálta, így kétszer megjátszva 5-ös kötését, összesen 6 ezer forintos tétre 2 millió 76 ezer 228 forintot nyert. Volt olyan fogadó is, aki tavaly október végén tippelte meg a három európai kupadöntő győztesét, és mivel minden tippje tökéletes volt, közel 2 millió forintot nyert, 15 ezres tétjével – derült ki a cég összesítéséből.