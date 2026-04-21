2026. április 21. kedd Konrád
Nyitókép: guinevra/Getty Images

Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról – akár a jegybank is léphet

Infostart / InfoRádió

Az elmúlt napokban a forint volt a devizapiac sztárja, a parlamenti választások után ugyanis a hazai fizetőeszköz meredeken erősödött – mondta az InfoRdióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, kiemelve: a piac az utolsó pillanatig is viszonylag kis esélyt adott a Tisza kétharmados győzelemének, és inkább szorosabb végeredményre számított.

A választásokat megelőző elemzések elsősorban arról szóltak, hogy amennyiben a Tisza Párt győz, akkor az inkább forinterősítő lehet majd, ellenkező esetre pedig a magyar deviza gyengülését várták a szakértők – mondta az InfoRádióban Beke Károly, aki szerint a végső eredmény viszont talán „a legmerészebb várakozásokat is fölülmúlta”, vagyis nem sokan számítottak arra, hogy kétharmados többséggel alakulhat meg az új kormány.

A Portfolio munkatársa szerint ez egy kifejezetten pozitív forgatókönyv a befektetők szempontjából, ugyanis a piac egy része már tavaly a Tisza Párt esetleges győzelmére pozicionálta magát, egy piac- és Európa-barátabb vagy Európa-pártibb politikát várva az új kabinettől. Ez folytatódott a múlt héten, aminek következtében a 375-ös szintről nagyon hamar 360 közelében találta magát a forint az euróval szemben, sőt, a pénteki nap második felében átmenetileg a 360-as szint alatt is járt a jegyzés – mondta.

Beke Károly elmondta: például a Bank of America szakértői úgy számoltak, hogy a Tisza veresége a 390-es szintig gyengítheti a forintot, míg ellenkező esetben 360-as euró árfolyamra számítottak, amit most lényegében öt nap alatt „kipipált” a hazai fizetőeszköz. Ahogy pedig erősödik a forint, úgy érkeznek az egyre merészebb előrejelzések, tehát most már vannak olyan elemzői vélemények, melyek szerint akár a 350-es vagy akár a 340-es euróárfolyam sem elképzelhetetlen egy éves időtávon – tette hozzá.

Kamatcsökkentés

Beke Károly nem tartja kizártnak, hogy a forinterősödés és – az árrésstopnak is köszönhető – viszonylag jónak mondható inflációs adat teret nyithat a Magyar Nemzeti Banknak, hogy csökkentse az irányadó rátát. A kérdés szerinte az, hogy ez már jövő kedden megtörténik-e, amikor következő kamatdöntő ülését tartja a Monetáris Tanács. A nemzetközi hangulat ugyanis törékeny, részben például a napról napra változó közel-keleti események miatt, ami óvatosságra intheti a jegybankot – jegyezte meg.

A Portfolio elemzője szerint ha a nemzetközi hangulat támogatóbb lesz, akkor az év második felében mindenképp lehet számítani további kamatcsökkentésre.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról – akár a jegybank is léphet

mnb

infláció

portfolio

forint

kamatcsökkentés

beke károly

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról, a jegybank is léphet

Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról, a jegybank is léphet

Az elmúlt napokban a forint volt a devizapiac sztárja, a parlamenti választások után a hazai fizetőeszköz meredeken erősödött – mondta az InfoRdióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, kiemelve: a piac az utolsó pillanatig is viszonylag kis esélyt adott a Tisza kétharmados győzelemének, és inkább szorosabb végeredményre számított.
Történelmi felfedezés: a DNS építőköveihez kísértetiesen hasonló nyomokat találtak a Marson

A NASA Curiosity marsjárója egy a vörös bolygón korábban még soha nem alkalmazott kísérlettípus segítségével újabb szerves vegyületeket azonosított, ezek között öt olyan is található, amelyet korábban még soha nem mutattak ki a Marson.

Kiszivárgott, rengeteg iPhone mehet hamarosan a kukába: drasztikus lépést tervez az Apple 2026-ban

A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

