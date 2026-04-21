Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról – akár a jegybank is léphet

A választásokat megelőző elemzések elsősorban arról szóltak, hogy amennyiben a Tisza Párt győz, akkor az inkább forinterősítő lehet majd, ellenkező esetre pedig a magyar deviza gyengülését várták a szakértők – mondta az InfoRádióban Beke Károly, aki szerint a végső eredmény viszont talán „a legmerészebb várakozásokat is fölülmúlta”, vagyis nem sokan számítottak arra, hogy kétharmados többséggel alakulhat meg az új kormány.

A Portfolio munkatársa szerint ez egy kifejezetten pozitív forgatókönyv a befektetők szempontjából, ugyanis a piac egy része már tavaly a Tisza Párt esetleges győzelmére pozicionálta magát, egy piac- és Európa-barátabb vagy Európa-pártibb politikát várva az új kabinettől. Ez folytatódott a múlt héten, aminek következtében a 375-ös szintről nagyon hamar 360 közelében találta magát a forint az euróval szemben, sőt, a pénteki nap második felében átmenetileg a 360-as szint alatt is járt a jegyzés – mondta.

Beke Károly elmondta: például a Bank of America szakértői úgy számoltak, hogy a Tisza veresége a 390-es szintig gyengítheti a forintot, míg ellenkező esetben 360-as euró árfolyamra számítottak, amit most lényegében öt nap alatt „kipipált” a hazai fizetőeszköz. Ahogy pedig erősödik a forint, úgy érkeznek az egyre merészebb előrejelzések, tehát most már vannak olyan elemzői vélemények, melyek szerint akár a 350-es vagy akár a 340-es euróárfolyam sem elképzelhetetlen egy éves időtávon – tette hozzá.

Kamatcsökkentés

Beke Károly nem tartja kizártnak, hogy a forinterősödés és – az árrésstopnak is köszönhető – viszonylag jónak mondható inflációs adat teret nyithat a Magyar Nemzeti Banknak, hogy csökkentse az irányadó rátát. A kérdés szerinte az, hogy ez már jövő kedden megtörténik-e, amikor következő kamatdöntő ülését tartja a Monetáris Tanács. A nemzetközi hangulat ugyanis törékeny, részben például a napról napra változó közel-keleti események miatt, ami óvatosságra intheti a jegybankot – jegyezte meg.

A Portfolio elemzője szerint ha a nemzetközi hangulat támogatóbb lesz, akkor az év második felében mindenképp lehet számítani további kamatcsökkentésre.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.