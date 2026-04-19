2026. április 19. vasárnap Emma
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az uniós pénzek nem könyöradományok – keményen fogalmazott Magyar Péter az Unióval kapcsolatban

Az elmúlt napokban magas szintű tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottság Magyarországra látogató vezetőivel – közölte Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint a megbeszéléseken egyértelművé tette: a magyarok döntése erős felhatalmazást ad, és a Magyarországnak járó uniós források nélkül nem indítható be a gazdaság. Hangsúlyozta, hogy

az uniós pénzek nem könyöradományok,

hanem a befizetések és a Magyarország által az Európai Unióért végzett munka ellentételezései.

Tájékoztatása szerint ismertette a Tisza Párt kormányzati vállalásait is, így a korrupció elleni fellépést, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének helyreállítását. Közölte: kormányra kerülve ezek maradéktalan teljesítésére törekednek.

A közlemény szerint a tárgyalások ezt követően technikai egyeztetésekkel folytatódtak, és egyetértés mutatkozott abban, hogy meg kell kezdeni a tényleges munkát az uniós források mielőbbi érkezése érdekében.

Magyar Péter jelezte azt is: tervei szerint miniszterelnöki eskütétele után Brüsszelben átfogó politikai megállapodást kötne az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel.

Veszélyezteti a hazai erdőket a rezsicsökkentés és a pazarló fatüzelés - áll egy ELTE-tanulmányban

Súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje – derül ki az ELTE TTK kutatóinak legfrissebb tanulmányából. A szakemberek szerint a fűtési célú fafelhasználás fenntarthatatlan, és csak radikális energiahatékonysági programokkal kerülhető el az erdők túlhasználata.
 

Fékevesztetten haladunk a száraz kor felé, pedig „centire” meglenne a csapadék – itt a magyarázat

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

