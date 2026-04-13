Nem volt ügyvezető, nem fizettek, nem működtek együtt – az MNB lecsapott

A jegybank hétfői közleménye szerint a Green Credit piaci súlya csekély volt, tevékenységi engedélyének visszavonása nincs érdemi hatással a pénzügyi piacokra.

Az MNB döntésének oka, hogy a pénzügyi vállalkozásnak jogszabálysértő módon nincs ügyvezetője, illetve 2025. május 31. óta nem rendelkezett bejelentett könyvvizsgálóval sem. Emellett hosszabb ideje nem fizette meg a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) való csatlakozás díját, így megszűnt hozzáférése a hitelinformációs rendszerhez, ezért a pénzügyi vállalkozás nem tud sem adatokat lekérdezni a rendszerből, sem abba adatokat szolgáltatni.

A KHR és az abban szereplő adatok az ügyfelek hitelképességének megalapozottabb megítélését, illetve az adósok és a szolgáltatók biztonságát támogatják – hívta fel a figyelmet a nemzeti bank.

A mostanáig kis- és középvállalkozások kedvezményes beruházási, fejlesztési hitelnyújtásával foglalkozó társaság saját tőkéje elmarad a jogszabályban előírt jegyzett tőke és induló tőke mértékétől, és ezt a pénzügyi felügyelet többszöri kötelezése ellenére sem pótolta. Az MNB emellett feltárta, hogy a társaságnak jelentős kiegyenlítetlen tartozása van, amit nem fizetett vissza.

A jegybank azt is megállapította, hogy a Green Credit a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét csak jelentős késéssel teljesítette, rendszeresen elmulasztotta a felügyeleti felhívások, határozatok teljesítését, illetve nem működött együtt az MNB-vel, jelentősen megnehezítve ezzel a társaság feletti felügyelési tevékenységet – ismertették.