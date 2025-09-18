Ócska trükkel verte át a megrendelőket a szerelő

15 millió forinttal verte át megrendelőit egy szerelő, aki ellen vádat emeltek – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A férfi jelentős összeggel ejtette tévedésbe a megrendelőit. A tettes központi fűtés- és gázszerelőként dolgozott Kaposváron és környékén. Egyeztetett a megrendelőkkel, majd árajánlatot készített, és az anyagköltséget a vállalt munkák elvégzése előtt elkérte. De miután rossz anyagi helyzetbe került, csalni kezdett. Egy idő után nem tudta, majd nem is akarta elvégezni a vállalt munkáit.

2022-ben több megrendelést is úgy vett fel, hogy azokat már nem akarta teljesíteni. A férfi az ügyészség megfogalmazása szerint „csak néhány határozottan fellépő sértettnél” végzett el részmunkákat, illetőleg anyagokat vitt az ingatlanokhoz.

A szerelő 2024 áprilisáig 13 sértettet ejtett tévedésbe, akiknek összesen 15 millió forint kárt okozott.

Az utolsó sértett egy lakóház teljes épületgépészeti rendszerének kivitelezését rendelte meg, amiért több mint 5 millió forintot fizetett ki. A vádlott munkát nem végzett, a pénzből korábbi tartozásait rendezte.

Az ügyészség a minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.