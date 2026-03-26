Infostart.hu
2026. március 26. csütörtök Emánuel
A 2025-ös Magyar Innovációs Nagydíj átadója, és maga a díj.
Nyitókép: Facebook/Magyar Innovációs Szövetség

Szuperkönnyű busz nyerte idén a Magyar Innovációs Nagydíjat

A Kravtex-Kühne Csoport kapta meg a 2025-ös Innovációs Nagydíjat egy ultraalacsony tömegű városi-elővárosi autóbusz modellcsalád kifejlesztéséért. A díjátadó gáláján még kilenc kategóriában jutalmazták az innovatív magyar vállalatokat – erről beszélt az InfoRádióban Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója.

„A fődíjas a Kravtex-Kühne csoport lett egy nagyon innovatív, ultrakönnyű és ennek megfelelően nagyon kis fogyasztású hagyományos, illetve elektromos autóbuszcsalád kidolgozásával, de a többi díjazott is legalább olyan szép teljesítményt ért el” – mondta az InfoRádióban Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója.

Az ügyvezető elmondta, összesen 91 pályázat érkezett be, és a benevezett innovációk révén a vállalkozások közel 1000 milliárd forint árbevételt tudtak produkálni éves szinten, továbbá 260 milliárd forint társadalmi hasznot.

  • A KKV Innovációs Díjat a Webwise Hungary Kft. kapta, a magyar cégek export piacra lépési lehetőségeinek elősegítését segítő Syncee nevű új kereskedelmi rendszeréért;
  • az Ipari Innovációs Díjat az Omixon Biocomputing Kft. kapta a NanoTYPE és NanoTYPE HLA 11 Plus transzplantációs genetikai tesztek kifejlesztéséért;
  • az Informatikai Innovációs Díjban a PCB Design Kft, és a megvalósításban közreműködő CAD-Terv Mérnöki Kft. részesült a QM kvantumvezérlő hardverplatform kifejlesztéséért;
  • az Agrár Innovációs Díjjal a Hevesgép Kft.-t díjazták a Megnövelt teljesítményű silókombájnokhoz igazított új generációs rendfelszedő család kifejlesztéséért;
  • az Energetikai Innovációs Díjat a CoreComm SI Kft. érdelmelte ki egy tetőcserépbe integrált napelemes rendszer kifejlesztéséért;
  • a Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Virgin Oil Press Kft. részesült a Vegyszermentes, hulladék nélküli élelmiszeripari értékmentés kidolgozásáért;
  • az Iparjogvédelmi Innovációs Díját a Pro Patria Electronics Kft. kapta a „PASR-17c Pointer” nevű passzív radar megoldás kifejlesztéséért;
  • a DeepTech Díjában az eChemicles Zrt. részesült a Zöld vegyi anyagokat előállító szén-dioxid-elektrolizáló rendszer kifejlesztéséért;
  • és a Startup Innovációs Díja a Kodesage Zrt.-hez került a Generatív mesterséges intelligenciával támogatott nagyvállalati szoftverfejlesztési automatizáció kifejlesztéséért.

Bőthe Csaba úgy véli, a legfontosabb feladat mind az állam, mind pedig minden más szereplő részéről, beleértve a társadalmi szervezeteket, pénzügyi szervezeteket, bankokat is, hogy hozzájáruljanak a felsoroltakhoz hasonló cégek számának növekedéséhez. Mint mondta:

„ezen vállalkozások és innovatív tevékenységek nélkül nincs fenntartható gazdasági fejlődés”.

Az ügyvezető igazgató leszögezte, a Magyar Innovációs Szövetség legfontosabb célkitűzése, hogy minél nagyobb számban tudjanak innovatív tevékenységet folytatni ezek a cégek. Hozzátette, a sok állami, társadalmi és pénzügyi támogatás viszont még mindig nem elegendő, mert ha nem tudnak kellő számban létrejönni és működni a hasonló vállalkozások, akkor a gazdasági fejlődés nem jöhet létre. Megjegyezte, az irány jó, de még rengeteg a feladat.

A fődíjat elnyerő Credobus Econell szuperkönnyű csuklós buszának elkészítéséről videót is közzétett a gyártó:

Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatta országjárását. A miniszterelnök szerint „Ukrajna titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot, és ukrán ügynökök szervezték be magukat a hazai politikai életbe." „Beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártokhoz, leginkább a Tiszához" – mondta. A miniszterelnök szerint „olyan válságokat kellett elhárítanunk, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, mégis a háború a mi gazdaságunkat is lefékezte" – fogalmazott, hozzátéve: „a bajok elől nem szaladtunk el, hanem azt mondtuk, hogy akkor is, csak azért is, a fontos dolgokat meg fogjuk csinálni".
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

