Szuperkönnyű busz nyerte idén a Magyar Innovációs Nagydíjat

„A fődíjas a Kravtex-Kühne csoport lett egy nagyon innovatív, ultrakönnyű és ennek megfelelően nagyon kis fogyasztású hagyományos, illetve elektromos autóbuszcsalád kidolgozásával, de a többi díjazott is legalább olyan szép teljesítményt ért el” – mondta az InfoRádióban Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója.

Az ügyvezető elmondta, összesen 91 pályázat érkezett be, és a benevezett innovációk révén a vállalkozások közel 1000 milliárd forint árbevételt tudtak produkálni éves szinten, továbbá 260 milliárd forint társadalmi hasznot.

A KKV Innovációs Díjat a Webwise Hungary Kft. kapta, a magyar cégek export piacra lépési lehetőségeinek elősegítését segítő Syncee nevű új kereskedelmi rendszeréért;

az Ipari Innovációs Díjat az Omixon Biocomputing Kft. kapta a NanoTYPE és NanoTYPE HLA 11 Plus transzplantációs genetikai tesztek kifejlesztéséért;

az Informatikai Innovációs Díjban a PCB Design Kft, és a megvalósításban közreműködő CAD-Terv Mérnöki Kft. részesült a QM kvantumvezérlő hardverplatform kifejlesztéséért;

az Agrár Innovációs Díjjal a Hevesgép Kft.-t díjazták a Megnövelt teljesítményű silókombájnokhoz igazított új generációs rendfelszedő család kifejlesztéséért;

az Energetikai Innovációs Díjat a CoreComm SI Kft. érdelmelte ki egy tetőcserépbe integrált napelemes rendszer kifejlesztéséért;

a Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Virgin Oil Press Kft. részesült a Vegyszermentes, hulladék nélküli élelmiszeripari értékmentés kidolgozásáért;

az Iparjogvédelmi Innovációs Díját a Pro Patria Electronics Kft. kapta a „PASR-17c Pointer” nevű passzív radar megoldás kifejlesztéséért;

a DeepTech Díjában az eChemicles Zrt. részesült a Zöld vegyi anyagokat előállító szén-dioxid-elektrolizáló rendszer kifejlesztéséért;

és a Startup Innovációs Díja a Kodesage Zrt.-hez került a Generatív mesterséges intelligenciával támogatott nagyvállalati szoftverfejlesztési automatizáció kifejlesztéséért.

Bőthe Csaba úgy véli, a legfontosabb feladat mind az állam, mind pedig minden más szereplő részéről, beleértve a társadalmi szervezeteket, pénzügyi szervezeteket, bankokat is, hogy hozzájáruljanak a felsoroltakhoz hasonló cégek számának növekedéséhez. Mint mondta:

„ezen vállalkozások és innovatív tevékenységek nélkül nincs fenntartható gazdasági fejlődés”.

Az ügyvezető igazgató leszögezte, a Magyar Innovációs Szövetség legfontosabb célkitűzése, hogy minél nagyobb számban tudjanak innovatív tevékenységet folytatni ezek a cégek. Hozzátette, a sok állami, társadalmi és pénzügyi támogatás viszont még mindig nem elegendő, mert ha nem tudnak kellő számban létrejönni és működni a hasonló vállalkozások, akkor a gazdasági fejlődés nem jöhet létre. Megjegyezte, az irány jó, de még rengeteg a feladat.

A fődíjat elnyerő Credobus Econell szuperkönnyű csuklós buszának elkészítéséről videót is közzétett a gyártó: