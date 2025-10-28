ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.12
usd:
333
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/ Catherine Falls Commercial

Jó „trükköt” tud a NAV a családi kedvezményhez

Infostart / MTI

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti - hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, amely után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény a családi kedvezmény, a családi járulékkedvezmény, a 25 év alatti fiatalok és a 30 alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény, vagy az első házasoknak járó kedvezmény, sorolta a hatóság és kiemelte: ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor ezen felül havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek közösen, ami 148 500 forint adómegtakarítást jelenthet, ha van még az adóalapban olyan jövedelem, amiből az levonható. Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból - ismertette a NAV.

A háromgyermekes anya munkabére adómentes, de más, nem munkával szerzett jövedelmeire is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulékkedvezményt is. Ha van például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme, amelyre nem érvényesíthető a háromgyermekes kedvezmény, akkor abból igénybe veheti a családi kedvezményt. Az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát pedig családi járulékkedvezményként veheti igénybe a munkabére utáni tb-járulékból.

A háromgyerekes anyák kedvezménye egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is érvényesíthető, ehhez vagy a munkáltatónál, vagy online az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet. Hacsak az édesanya az év elején leadott adóelőleg-nyilatkozatában nem jelölte, hogy nem kéri a családi járulékkedvezmény érvényesítését, akkor a munkáltatója a fel nem használt családi kedvezmény 15 százalékával automatikusan csökkenteni fogja a tb-járulékot. Ha azonban januárban nem kérte a családi járulékkedvezményt a munkáltatótól, és októbertől érvényesíti a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor célszerű új adóelőleg-nyilatkozatot tenni, mert így már év közben igénybe tudja venni a családi járulékkedvezményt is - javasolta a NAV.

Kezdőlap    Belföld    Jó „trükköt” tud a NAV a családi kedvezményhez

kedvezmény

nav

adó

járulék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Miközben a világ elsősorban Ukrajnára és a Közel-Keletre figyelt az elmúlt hónapokban, az Egyesült Államok rég nem látott horderejű katonai csapatösszevonásba és támadássorozatba kezdett az amerikai kontinens déli felén. A Trump-adminisztráció Venezuela karib-tengeri partjai után immár a Csendes-óceán térségében is csapásokat hajt végre, eddig legalább 57 "narkoterroristát", azaz állítólagos drogcsempészt megölve – bár két túlélőt visszaengedtek hazájába, ahol egyikőjüket szabadon engedték. A nemzetközi jog áthágásával vádolt Donald Trump ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy a CIA ténykedik a bő olajtartalékkal megáldott országban, és eszkalációval fenyegetett: az Egyesült Államok hamarosan akár szárazföldi akcióra is sort keríthet a Nicolás Maduro vezette Venezuelában. De mennyire valósak a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak, amelyek miatt Maduro 50 millió dolláros vérdíjat érdemelt Washingtontól? A drogcsempészet elleni fellépés csak kifogás arra, hogy megdöntsék a baloldali elnök önkényes uralmát? Miért vetemedhet Trump hasonlóra, és hogy jön mindehhez María Corina Machado, aki elhappolta előle az idei Nobel-békedíjat? A Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb adásában Dr. Soltész Béla egyetemi docenst, az ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetőjét kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? 10-ből 10 pontot a mai kvíz során csak igazi vámpírrajongók érhetnek el!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Authorities have warned people that things will get "significantly worse" as the storm nears the coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 17:33
Új információk a szolnoki buszbaleset sérültjeiről
2025. október 28. 16:59
Fontos figyelmeztetések: gyakoribbak a temetőtüzek, mint elsőre gondolnánk
×
×
×
×