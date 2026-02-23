Másfél éve nem történt ilyen: kamatot csökkenthet a jegybank monetáris tanácsa

Hétfő reggel minimális gyengüléssel kezdte a kereskedést a forint a devizapiacon: 380,28-nál járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos csökkenést jelent a péntek esti árfolyamhoz képest – írja a Portfolio.

A portál emlékeztet: a Magyar Nemzeti Bank kedden kamatdöntő ülést tart, és az elemzők egyöntetű várakozása szerint 25 bázisponttal csökkenhet a jelenlegi 6,5 százalékos alapkamat.

Ha ez megtörténik, a jegybank csaknem másfél év után először lazíthat, ami az árfolyamra is hatással lehet. Az elmúlt hetekben a piac beárazhatta a közelgő kamatcsökkentést, így a portál arra számít, hogy nem érinti jelentősen a forintot a kamat csökkenése, csak átmeneti kilengés lehet.

A dollár viszont komolyabb gyengüléssel kezdte a hetet a globális vámháborús feszültségek miatt. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, pénteken az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek minősítette Donald Trump vámjait, amire válaszul az amerikai elnök egységes, 10 százalékos tarifát jelentett be minden kereskedelmi partner esetében, majd ezt 15 százalékra emelte. Ennek következményeként az euró–dollár jegyzés 0,4 százalékkal, 1,18 fölé emelkedett hétfő reggelre.