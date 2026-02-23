ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.25
usd:
321.68
bux:
126392.33
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2025. november 18-án. A tanács nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

Másfél éve nem történt ilyen: kamatot csökkenthet a jegybank monetáris tanácsa

Infostart

Kedden lesz a kamatdöntő ülés, a fejlemények pedig az euró–forint jegyzésre is hatással lehetnek.

Hétfő reggel minimális gyengüléssel kezdte a kereskedést a forint a devizapiacon: 380,28-nál járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos csökkenést jelent a péntek esti árfolyamhoz képest – írja a Portfolio.

A portál emlékeztet: a Magyar Nemzeti Bank kedden kamatdöntő ülést tart, és az elemzők egyöntetű várakozása szerint 25 bázisponttal csökkenhet a jelenlegi 6,5 százalékos alapkamat.

Ha ez megtörténik, a jegybank csaknem másfél év után először lazíthat, ami az árfolyamra is hatással lehet. Az elmúlt hetekben a piac beárazhatta a közelgő kamatcsökkentést, így a portál arra számít, hogy nem érinti jelentősen a forintot a kamat csökkenése, csak átmeneti kilengés lehet.

A dollár viszont komolyabb gyengüléssel kezdte a hetet a globális vámháborús feszültségek miatt. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, pénteken az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek minősítette Donald Trump vámjait, amire válaszul az amerikai elnök egységes, 10 százalékos tarifát jelentett be minden kereskedelmi partner esetében, majd ezt 15 százalékra emelte. Ennek következményeként az euró–dollár jegyzés 0,4 százalékkal, 1,18 fölé emelkedett hétfő reggelre.

Kezdőlap    Gazdaság    Másfél éve nem történt ilyen: kamatot csökkenthet a jegybank monetáris tanácsa

monetáris tanács

kamatcsökkentés

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Az európai részvények várhatóan bizonytalan felütéssel kezdik a hetet, ahogy a globális piacok reagálnak az amerikai elnök, Donald Trump legújabb globális vámintézkedési politikájára. Az európai piacok a múlt hetet emelkedéssel zárták, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Szombaton arra is figyelmeztetett, hogy további vámemelések következhetnek. Ami a gazdasági adatokat illeti: ma a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő vagyont halmozott fel a magyar elit: inkább másra bízzák a kezelését

Elképesztő vagyont halmozott fel a magyar elit: inkább másra bízzák a kezelését

A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 09:22
Új javaslattal készül a migrációs stratégia kapcsán az Európai Bizottság
2026. február 22. 18:36
Tegyük jelentéktelenné Európát? Avagy miért költözik az európai ipar Európán kívülre
×
×