ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.19
usd:
321.66
bux:
125733.91
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követően Ungvár közelében 2024. október 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogova

Robert Fico az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását tervezi

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Tovább éleződik a helyzet Szlovákia és Ukrajna között az olaj- és áramszállítás miatt. Robert Fico szlovák miniszterelnök azzal fenyegetőzik, hogy leállíthatják az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia-exportot, ha nem áll helyre az orosz olaj tranzitja.

A szlovák kormányfő bejelentette, hétfőig adott határidőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság kőolajvezeték szlovákiai ágán. Robert Fico azt mondta: ha ez nem történik meg, felkéri az állami áramszállító vállalatot, hogy állítsa le a sürgősségi áramszállításokat Ukrajna irányába. Hozzátette: ezek a szállítások kulcsszerepet játszottak az ukrán energiahálózat stabilizálásában, és csak idén januárban kétszer akkora mennyiségre volt szükség, mint az egész tavalyi évben.

A szlovák miniszterelnök azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan okoz gazdasági károkat Szlovákiának. Állítása szerint az ukrán fél már korábban leállította a gáztranzitot, ami évente mintegy 500 millió eurós veszteséget jelentett, most pedig az olajszállítás megszakítása további károkat és logisztikai problémákat okoz.

Ukrajna ezzel szemben azt közölte: a szállítás azért állt le, mert orosz támadás érte a vezetéket január végén. A pozsonyi Slovnaft finomító jelenleg alternatív forrásokból próbálja biztosítani az ellátást, és az állam 250 ezer tonna olajat szabadított fel a stratégiai tartalékokból. Az országban továbbra is olajszükséghelyzet van érvényben, és a finomító korlátozott kapacitással működik.

A miniszterelnök kijelentései heves belföldi bírálatot váltottak ki. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviseletében Ivan Korčok volt külügyminiszter empátia nélküli cinizmusnak nevezte a fenyegetést. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Szlovákia egy olyan országot helyezzen nyomás alá, amelynek energetikai infrastruktúráját folyamatos támadások érik, és ahol emberek milliói élnek bizonytalan körülmények között.

Hasonlóan élesen fogalmazott Roman Mikulec volt belügyminiszter is, aki szerint abszurd azt feltételezni, hogy az ukránok saját vezetékeiket támadták meg. Úgy véli, Szlovákia más útvonalon, például a horvátországi Adria vezetéken keresztül is hozzájuthatna olajhoz, még ha nem is orosz eredetűhöz.

A liberális Szabadság és Szolidaritás párt még tovább ment: közleményükben azt írták, ha a kormány valóban leállítja az áramszállítást, az akár az emberiesség elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

Robert Fico azonban kitart álláspontja mellett, és továbbra is azt állítja: Ukrajna rosszindulatúan jár el Szlovákiával szemben, miközben Pozsony humanitárius és energetikai segítséget nyújt a háború sújtotta országnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását tervezi

ukrajna

szlovákia

export

tudósítóink

áramellátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?

Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?

Dőlnek az új csúcsok a prémium banki szolgáltatók számainál: több mint 10 000 milliárd forintos prémium banki vagyonnal és 700 ezret meghaladó ügyfélszámlával zárta a tavalyi évet a szektor. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen emelkedtek a prémium banki limitek. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de voltak helycserék vagyoni- és ügyfélszámla-oldalon is tavaly. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek jelentős részének 10 milliót meghaladó vagyona van, és egy átlagos számlán több mint 15 millió forintnyi megtakarítás hever.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre

Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre

A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 04:40
A csehek többsége szerint Petr Pavelnek újra kellene indulnia az elnökválasztáson
2026. február 21. 11:10
Hamarosan lezárulhat az aktivisták elleni eljárás a Benes-dekrétumok ügyében
×
×