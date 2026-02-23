Robert Fico az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását tervezi

A szlovák kormányfő bejelentette, hétfőig adott határidőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság kőolajvezeték szlovákiai ágán. Robert Fico azt mondta: ha ez nem történik meg, felkéri az állami áramszállító vállalatot, hogy állítsa le a sürgősségi áramszállításokat Ukrajna irányába. Hozzátette: ezek a szállítások kulcsszerepet játszottak az ukrán energiahálózat stabilizálásában, és csak idén januárban kétszer akkora mennyiségre volt szükség, mint az egész tavalyi évben.

A szlovák miniszterelnök azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan okoz gazdasági károkat Szlovákiának. Állítása szerint az ukrán fél már korábban leállította a gáztranzitot, ami évente mintegy 500 millió eurós veszteséget jelentett, most pedig az olajszállítás megszakítása további károkat és logisztikai problémákat okoz.

Ukrajna ezzel szemben azt közölte: a szállítás azért állt le, mert orosz támadás érte a vezetéket január végén. A pozsonyi Slovnaft finomító jelenleg alternatív forrásokból próbálja biztosítani az ellátást, és az állam 250 ezer tonna olajat szabadított fel a stratégiai tartalékokból. Az országban továbbra is olajszükséghelyzet van érvényben, és a finomító korlátozott kapacitással működik.

A miniszterelnök kijelentései heves belföldi bírálatot váltottak ki. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviseletében Ivan Korčok volt külügyminiszter empátia nélküli cinizmusnak nevezte a fenyegetést. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Szlovákia egy olyan országot helyezzen nyomás alá, amelynek energetikai infrastruktúráját folyamatos támadások érik, és ahol emberek milliói élnek bizonytalan körülmények között.

Hasonlóan élesen fogalmazott Roman Mikulec volt belügyminiszter is, aki szerint abszurd azt feltételezni, hogy az ukránok saját vezetékeiket támadták meg. Úgy véli, Szlovákia más útvonalon, például a horvátországi Adria vezetéken keresztül is hozzájuthatna olajhoz, még ha nem is orosz eredetűhöz.

A liberális Szabadság és Szolidaritás párt még tovább ment: közleményükben azt írták, ha a kormány valóban leállítja az áramszállítást, az akár az emberiesség elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

Robert Fico azonban kitart álláspontja mellett, és továbbra is azt állítja: Ukrajna rosszindulatúan jár el Szlovákiával szemben, miközben Pozsony humanitárius és energetikai segítséget nyújt a háború sújtotta országnak.