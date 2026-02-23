ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Négy hónap fogházbüntetést kapott egy fiatal, aki megszökött a debreceni javítóintézetből

Infostart / MTI

Fogolyszökés miatt négy hónap fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a fiatalt, aki megszökött a debreceni javítóintézetből – közölte a hajdú-bihari főügyészség.

Közleményükben azt írták, a fiú a javítóintézetbe szállításakor elfutott. Az ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé. Az ítélet nem jogerős, mert bár a vádlott és a védője elfogadták a döntést, az ügyészség súlyosításért fellebbezett, hosszabb tartamú büntetést kérve.

Az ügyben másodfokon a Debreceni Törvényszék fog döntést hozni.

A vád szerint a 17 éves fiatalkorúval szemben a Nyíregyházi Járásbíróság rendelt el letartóztatást, aminek végrehajtási helyeként a Debreceni Javítóintézetet jelölte ki.

2025. december 10-én, kora délután a fiatalkorút a kihallgatása és orvosi vizsgálata után visszaszállították az intézetbe, és miközben kísérőivel együtt kiszállt a rabszállító járműből, hirtelen megrántotta a vezetőszíjat, kihúzta a kezét a bilincsből, és elszaladt.

A vádlottat futva és járművel is követték, de az egyik utcában szem elől tévesztették. A fiatalkorú egy járókelőtől kölcsön kérte a mobiltelefonját, és telefonált a rokonoknak, hogy menjenek érte.

Néhány órával később két családtag autóval felvette a fiút, akit Szabolcs vármegyei otthonukba vittek, ahol a fiú elrejtőzött a padláson. Röviddel ezután a házhoz érkező rendőrök megtalálták, és visszavitték a javítóintézetbe.

