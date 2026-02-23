Friss adat érkezett a beruházásokról

A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 negyedik negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye 1,7 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – közölte a KSH.