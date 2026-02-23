ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 23. hétfő
Businessman holding smartphone and showing holographic graphs and stock market statistics lost profits. Concept of growth planning and business strategy. Display of bad economy form digital screen.
Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Friss adat érkezett a beruházásokról

Infostart / MTI

A beruházások volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 1,3 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 negyedik negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye 1,7 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – közölte a KSH.

