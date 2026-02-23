ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő Alfréd
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Index: kiszivárgott információk szerint vereségre is felkészíthette jelöltjeit Magyar Péter

Infostart

A Tisza Párt elnöke brutális lejárató kampányra számít, stábja a portál értesüléseire azt válaszolta: „Nem igaz”.

Magyar Péter február 20-án eligazítást tartott a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek Budapesten egy rendezvényhelyszínen. Az eseményről a párt kommunikációjában későb megjelent, hogy Magyar Péter hivatalosan is elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget.

Az Index a résztvevőktől származó információik alapján azt írta, hogy a meghívottak egy olyan eseményen vettek részt, amelyre megérkezve le kellett adniuk a mobiltelefonjaikat és azt kérték tőlük, hogy az elhangzottakról senkinek semmit ne áruljanak el. „Elég pesszimista hangvételű beszédet mondott Péter” – elevenítette föl a portál egyik forrása az elhangzottakat, saját bevallása szerint korábban sosem tapasztalat ennyire negatív hozzáállást pártelnöktől. Az Index szerint Magyar Pétertől elhangzott, hogy jelen állás szerint nem biztos a Tisza győzelme, rosszabb lehet a tényleges helyzet, mint amit a független közvéleménykutatók országos mérései alapján sokan gondolnak.

„Értesüléseink szerint Magyar Péter arra is felkészítette a jelölteket, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne. A pártelnöknek ez a felvetése sokakban megütközést keltett, mivel mindenki arra számít, hogy Magyar megnyeri egyéni körzetét Budán a Hegyvidéken, és kérdéses, mi történne mandátumával, ha nem ülne be a parlamentbe” – írta a portál. Az Index forrásai szerint egyes jelöltek teljesítményét is kritizálta a pártelnök, elsősorban a közösségi médiás teljesítmény, különösen a videós anyagok minősége miatt.

A portál az Index kérdéseire válaszul azt írta: „Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!”

