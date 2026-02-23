ARÉNA - PODCASTOK
Syringe with a dose of drugs, white pills and narcotics powder in a spoon on dark background. Concept of addiction, abuse and bad habits.
Nyitókép: Farion_O/Getty Images

Kiskorú veszélyeztetése is vád a ráckevei kábítószer-kereskedő családnál

Infostart / MTI

Minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel Ráckevén.

A vádirat szerint a Ráckevén élő család 2023 nyarától egy éven keresztül több fajta kábítószert árult a környéken élő fogyasztóknak. A pár idősebb gyermeke volt a fő értékesítő, akinek a szülei és a 18 évesnél fiatalabb testvére is közreműködtek a kábítószer beszerzésében, kimérésében, a vevőkkel történő egyeztetésben és kiszolgálásában.

Többször is a fiatalkorú gyermeknek kellett otthonról elhozni a testvére által eladott kábítószert, illetve neki kellett a hozzájuk illegális szerért érkező embereket kiszolgálnia. A kábítószer kereskedelemből befolyt összeget a család közösen élte fel.

2023 decemberében az egyik vásárló, miután fogyasztott a kábítószerből, rosszul lett és válságos állapotban szállították be egy budapesti kórházba, ahol mesterséges altatásba helyezték.

Ezt követően a vásárló édesapja egy rokonát kérte meg, hogy menjen el a családhoz és hangfelvétel készítése mellett vegyen kábítószert, hogy utána feljelentést tegyenek a rendőrségen. A feljelentés után a rendőrség kutatást tartott a család ráckevei otthonában, ahol kábítószert találtak.

A Pest Vármegyei Főügyészség a család tagjait minősített kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, és a szülőknek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelniük kell. A párral és a nagyobb gyerekükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, valamint a szülők minden olyan foglalkozástól való eltiltásának kiszabását indítványozza a főügyészség, amelynek keretében 18 éven aluli személlyel kerülnének kapcsolatba.

A fiatalkorú vádlottal szemben a főügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni

