Ítéletidő New Yorkban hóviharral és szélviharral.
Nyitókép: Spencer Platt/Getty Images

Az elmúlt évtized legnagyobb vihara csapott le New York körül, 40 millióan érintettek – videó

Infostart

Az ítéletidő miatt New Yorkban utazási tilalmat hirdettek ki, már mintegy 9000 repülőjáratot töröltek és több száz késik az extrém időjárási körülmények miatt. Várhatóan a partvidéken lesznek a legzordabbak a körülmények, a Rhode Island-i lakosokat arra kérték, maradjanak otthon.

Az elmúlt évtized egyik legnagyobb szél- és hóvihara miatt áramkimaradások, utazási tilalom és tanítási szünet nehezíti meg a helyiek életét az Egyesült Államok északkeleti részén. Egyes helyeken több mint 100 kilométer/órás széllökéseket mértek és fél méternyi hó esett – írja az Index a BBC beszámolója alapján.

Zohran Mandani, New York polgármestere szükségállapotot hirdetett, helyi idő szerint vasárnap este 9 órától hétfő délig lezárták a város összes utcáját, autópályáját és hídját a forgalom elől. A korlátozás minden járműre vonatkozik, és csak vészhelyzet esetén lehet útnak indulni. A polgármester közölte azt is, hogy a Nemzeti Gárda mintegy száz tagját kellett mozgósítani. Kathy Hochul, New York kormányzója szerint olyan ítéletidő van, amilyet évek óta nem lehetett tapasztalni, szerinte „az emberek sötétben fognak járni”.

Több amerikai államban is érvényben van a hóvihar miatti szükségállapot, köztük Massachusettsben, Connecticutban, Delaware-ben, New Jersey-ben és Rhode Islanden.

A hóviharriadó körülbelül 40 millió embert érint, eddig mintegy 9000 repülőjáratot töröltek és több száz késik az extrém időjárási körülmények miatt.

New Jerseyben több mint 20 ezer ember maradt áram nélkül, míg Virginiában, Delaware-ben és Marylandben további ezer háztartásban nincs áram. Várhatóan a partvidéken lesznek a legzordabbak a körülmények, a Rhode Island-i lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthon.

Már akkora a baj, hogy a New York-i közegészségügyi hivatal ideiglenes, napidíjas munkások toborzásába kezdett a hó eltakarítása érdekében. Első körben óránként 19,14 dollárt (nagyjából 6000 forint) kereshet egy átmeneti hómunkás, ez azonban 40 ledolgozott munkaóra után 28,71 dollárra (valamivel több mint 9000 forint) emelkedhet.

A nagyvárosokban hóviharra szóló figyelmeztetést adtak ki. New Yorkban ilyen kilenc évvel ezelőtt, 2017-ben fordult elő utoljára.

Boston-New York-Philadelphia körzetében az előrejelzések 30-60 centiméter hóról szólnak, ami kevesebb, mint 24 óra alatt hullik le, és óránkénti 80-110 kilométer sebességű széllökések kísérhetik.

A hatóságok kiterjedt áramkimaradásokra készülnek. A várható ítéletidő miatt hétfőre sok helyen tanítási szünetet rendeltek el.

