Petr Pavel cseh államfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak, amint megérkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcstalálkozójára Vilniusban 2023. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

A csehek többsége szerint Petr Pavelnek újra kellene indulnia az elnökválasztáson

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A csehek több mint fele úgy gondolja, hogy Petr Pavel jelenlegi köztársasági elnöknek a mandátuma lejárta után ismét indulnia kellene az elnökválasztáson. Ez derült ki az NMS Market Research ügynökség felméréséből, amelyet február közepén készítettek ezer ember megkérdezésével. A kutatás szerint az elnök megítélése összességében kedvező.

A kutatás szerint a köztársasági elnök megítélése összességében kedvező. A válaszadók 54 százaléka pozitívan értékeli Petr Pavel tevékenységét, és

52 százalékuk úgy véli, újra kellene jelöltetnie magát.

Ezen belül 39 százalék határozottan, további 13 százalék inkább támogatja az újraindulását. A megkérdezettek mintegy 44 százaléka viszont negatívan vélekedik róla.

Elemzők szerint az elnök támogatottsága nagyrészt politikai hovatartozás mentén alakul. A kormánypárti és ellenzéki szavazók véleménye jelentősen eltér, ennek ellenére a cseh elnöknek komoly esélye van arra, hogy egy esetleges választáson ismét megszólítsa a választók jelentős részét, és megvédje mandátumát.

Messze még

A következő elnökválasztásra várhatóan 2028 januárjában kerül sor, mivel Petr Pavel jelenlegi mandátuma 2028. március 9-én jár le. Az államfő korábban azt mondta, akkor dönt az indulásról, ha kellő társadalmi támogatást érez, és egészségi állapota is lehetővé teszi.

Kihívók

A felmérés szerint jelenleg nincs egyértelmű kihívója. A potenciális jelöltek közül a második helyen Andrej Babiš miniszterelnök áll, akit a válaszadók 43 százaléka értékel pozitívan. Ő azonban már jelezte, hogy nem kíván indulni a köztársasági elnöki posztért, és úgy véli, a kormánykoalíciónak közös jelöltet kellene állítania. Babiš azt is megjegyezte, hogy szerinte Csehországnak jól állna egy női köztársasági elnök.

A lehetséges jelöltek között említik az üzletasszony Ivana Tykač nevét is, akit a Forbes magazin tavaly a tíz legbefolyásosabb nő közé sorolt Csehországban, a közvélemény több mint fele azonban nem ismeri őt, vagy nincs róla véleménye. A válaszadók mindössze 17 százaléka vélekedett róla pozitívan. Viszonylag erős pozícióval rendelkezik Lenka Bradáčová főügyész is, akit a megkérdezettek 41 százaléka értékel pozitívan. Ő azonban egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy induljon az elnökválasztáson.

A felmérésben szerepelt továbbá Filip Turek parlamenti képviselő is. A legmagasabb arányú negatív értékelést épp ő kapta, akit korábban tett szélsőséges kijelentései és nézetei miatt Petr Pavel nem volt hajlandó kinevezni környezetvédelmi miniszternek. Őt a megkérdezettek 54 százaléka határozottan negatívan, további 18 százaléka pedig inkább negatívan értékeli.

Az elemzők szerint tehát két évvel a következő elnökválasztás előtt Petr Pavel számít a legesélyesebb jelöltnek. Bár a cseh társadalom nem teljesen egységes az államfő személyét illetően, jelenleg nincs olyan politikus, aki egyértelműen veszélyeztetné az újraválasztását.

Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
