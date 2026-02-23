ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.34
usd:
321.74
bux:
0
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2024. november 15-i felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke beszédet mond a Koreai Néphadsereg zászlóaljparancsnokainak és a hadsereg politikai agitátorainak 4. alkalommal tartott konferenciáján Phenjanban. Kim november 12-én aláírta a júniusban megkötött orosz-észak-koreai átfogó védelmi partnerségről szóló szerződést, és október végén csapatokat küldött Ukrajnával hadban álló szövetségesének.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Újraválasztották Észak-Korea diktátorát

Infostart / MTI

Az állami média a nukleáris elrettentőképesség „ugrásszerű javulását” hangsúlyozta, valamint azt, hogy Kim növelte az ország nemzetközi presztízsét, és kedvezőbb külső környezetet teremtett a rezsim számára.

Korea kormányzó pártja, a Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusán újraválasztotta Kim Dzsongünt a párt főtitkárává – jelentette a hivatalos KCNA állami hírügynökség. A döntés megerősíti Kim teljes politikai kontrollját, és elemzők szerint a rezsim a válságkezelés korszakából a hosszú távú, stabil kormányzás fázisába lépett.

A KCNA beszámolója szerint Kim vezetése alatt Észak-Korea nukleáris erői a katonai elrettentés központi elemévé váltak, miközben a hadsereget „elit és erős” fegyveres erővé fejlesztették. Az állami média a nukleáris elrettentőképesség „ugrásszerű javulását” hangsúlyozta, valamint azt, hogy Kim növelte az ország nemzetközi presztízsét, és kedvezőbb külső környezetet teremtett a rezsim számára.

A kongresszuson megválasztották a párt Központi Bizottságának tagjait és póttagjait, valamint módosították a pártszabályzatot. A változtatások részleteit nem hozták nyilvánosságra, de elemzők szerint több magas rangú tisztviselő - köztük korábbi külügyminiszterek és vezető katonai káderek - kikerült a testületből, ami generációs és hatalmi átrendeződésre utal.

Lim Ül-csul, a Kjongnam (Kyungnam) Egyetem Észak-Korea-szakértője szerint Kim újraválasztása annak deklarálása, hogy a vezetés maga mögött hagyta a krízismenedzsment időszakát, és magabiztos, stabil uralmi szakaszba lépett.

A kongresszuson nem jelent meg Kim lánya, Dzsu E (Ju Ae), akit a sajtó egy része lehetséges utódként emlegetett.

Az állami médiumok eddig nem jeleztek jelentős új bel- vagy külpolitikai irányváltást; a tanácskozás fókuszában az elmúlt időszak gazdasági nehézségeinek leküzdése és az elért eredmények álltak. Megfigyelők továbbra is várják, hogy a vezetés ad-e jelzést a nukleáris program bővítéséről, illetve az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatandó párbeszédről.

Kezdőlap    Külföld    Újraválasztották Észak-Korea diktátorát

észak-korea

választás

kim dzsong un

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet

Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet
A római kormány kitiltaná a migrán­sokat szállító hajókat az ország felségvizeiről és több ponton szigorítaná a menedékkérelem szabályait is. A belügyminisztérium szerint az erre vonatkozó törvényjavaslat illeszkedik a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs és menekültügyi paktumhoz – nyilatkozta az InfoRádióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Az európai részvények várhatóan bizonytalan felütéssel kezdik a hetet, ahogy a globális piacok reagálnak az amerikai elnök, Donald Trump legújabb globális vámintézkedési politikájára. Az európai piacok a múlt hetet emelkedéssel zárták, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Szombaton arra is figyelmeztetett, hogy további vámemelések következhetnek. Ami a gazdasági adatokat illeti: ma a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?

A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?

Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 08:46
Volodimir Zelenszki a harmadik világháborúról beszél
2026. február 23. 08:21
Eldurvult a helyzet Mexikóban a drogkartellvezető halála után
×
×