Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka hétfő délután 1 órakor. A képviselők négy, közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Lájer József, az MDF-es Tóth Albert, valamint a szocialista Boros László és Szabó Gyula életútja előtt hajtanak fejet.

Napirend előtt Orbán Viktor szólal fel először. A miniszterelnök az őszi ülésszakot megnyitó beszédében egyebek mellett ezt mondta:

„Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Ha az Európai Unió felveszi Ukrajnát és meg akarja védeni annak területét, máris nyakig állunk a háborúban. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, csődbe viszi Magyarországot és csődbe viszi Európát is, semmi okunk arra, hogy ezt támogassuk.”

A napirend előtti felszólalásokat követően döntés születik

a honvédség iraki szerepvállalásáról, valamint

a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, az Ügyészség, az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank 2024-es tevékenységéről szóló beszámolókról.

Interpellációk, azonnali kérdések és kérdések is lesznek. Az ellenzék egyebek mellett

a határon túli magyarok szavazati jogáról,

a szegénység terjedéséről,

a volt devizahitelesek helyzetéről,

a gyermekorvosi ellátás fejlesztéséről,

a véradók juttatásainak emeléséről,

a Pannon Filharmonikusok támogatásáról,

a lakások szigeteléséről,

a HÉV felújításáról és

a gödi akkugyár állítólagos szennyezéséről

faggatja a kormány képviselőit.

A Fidesz-KDNP-sek a többi között a januári rezsistopról, a Versenyképes járások program folytatásáról, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjról szeretnének többet megtudni.

Hétfőn este 8 órától az ellenzék kezdeményezésére rendkívüli ülés is lesz a tervek szerint a Samsung üzem állítólagos mérgezéséről.

Kedd reggel 9 órától a napirend előtti felszólalásokat követően általános vitákat rendeznek egyebek mellett a szkíták honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről és több nemzetközi szerződésről.

Szerda reggel 8 órától az Országgyűlés is megemlékezik a kommunista diktatúrák áldozatairól, majd ismét törvényjavaslatokról cserélnek eszmét.

Napirendre kerül Ukrajna uniós tagsága és háborús támogatása, a Béketanács alapokmánya, a Szigetköz kiemelt térséggé nyilvánítása és a területfejlesztési törvény módosítása is.