Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka hétfő délután 1 órakor. A képviselők négy, közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Lájer József, az MDF-es Tóth Albert, valamint a szocialista Boros László és Szabó Gyula életútja előtt hajtanak fejet.
Napirend előtt Orbán Viktor szólal fel először. A miniszterelnök az őszi ülésszakot megnyitó beszédében egyebek mellett ezt mondta:
„Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Ha az Európai Unió felveszi Ukrajnát és meg akarja védeni annak területét, máris nyakig állunk a háborúban. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, csődbe viszi Magyarországot és csődbe viszi Európát is, semmi okunk arra, hogy ezt támogassuk.”
A napirend előtti felszólalásokat követően döntés születik
- a honvédség iraki szerepvállalásáról, valamint
- a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, az Ügyészség, az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank 2024-es tevékenységéről szóló beszámolókról.
Interpellációk, azonnali kérdések és kérdések is lesznek. Az ellenzék egyebek mellett
- a határon túli magyarok szavazati jogáról,
- a szegénység terjedéséről,
- a volt devizahitelesek helyzetéről,
- a gyermekorvosi ellátás fejlesztéséről,
- a véradók juttatásainak emeléséről,
- a Pannon Filharmonikusok támogatásáról,
- a lakások szigeteléséről,
- a HÉV felújításáról és
- a gödi akkugyár állítólagos szennyezéséről
faggatja a kormány képviselőit.
A Fidesz-KDNP-sek a többi között a januári rezsistopról, a Versenyképes járások program folytatásáról, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjról szeretnének többet megtudni.
Hétfőn este 8 órától az ellenzék kezdeményezésére rendkívüli ülés is lesz a tervek szerint a Samsung üzem állítólagos mérgezéséről.
Kedd reggel 9 órától a napirend előtti felszólalásokat követően általános vitákat rendeznek egyebek mellett a szkíták honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről és több nemzetközi szerződésről.
Szerda reggel 8 órától az Országgyűlés is megemlékezik a kommunista diktatúrák áldozatairól, majd ismét törvényjavaslatokról cserélnek eszmét.
Napirendre kerül Ukrajna uniós tagsága és háborús támogatása, a Béketanács alapokmánya, a Szigetköz kiemelt térséggé nyilvánítása és a területfejlesztési törvény módosítása is.