ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.91
usd:
321.99
bux:
127039.47
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

12 ezer új lakás vár eladásra

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

10 éves mélypontra süllyedt az átadott új lakások száma 2025-ben, ugyanakkor az Otthon Start Program élénkítheti a lakásépítéseket.

A lakásépítések évtizedes mélypontot értek el 2025-ben, viszont a kiadott lakásépítési engedélyek száma 37 százalékkal nőtt, 28 ezer fölé – mondta el az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

A tavalyi évben alig több, mint 12 ezer új lakás épült, ez 9 százalékkal elmarad az egy évvel korábban megépült lakások számától. Minden településtípuson csökkentek a lakásépítések. Mint az ingatlan.com közleményében olvasható, Budapesten 3949 új lakás épült, szemben az egy évvel korábbi 4607-es darabszámmal. A vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 1900 új lakást vettek használatba, szemben az egy évvel korábbi 2557 darabbal.

Ugyanakkor már most is 15-20 ezer, „Otthon Start”-os vevőket célzó új lakás megépítése van folyamatban

– emelte ki Balogh László.

Hozzátette, ezek túlnyomó többsége másfél millió forintos négyzetméterár alatt kerül ki a piacra, új, megfizethető kínálatot hozva Budapestre, ugyanakkor több más nagyvárosban is beindultak ezek az építkezések. Az a tény is pozitív várakozásra adhat okot, hogy az Otthon Start program júliusi meghirdetése óta több mint 26 százalékkal nőtt a családi házas építkezésekre kiadott építési engedélyek száma decemberig. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy a 3 százalékos kedvező kamatozású hitelt sokan építési hitelként használják, „így tudják felépíteni álmaik otthonát” – magyarázta Balogh László.

Mint az ingatlan.com közleményében olvasható, a fővárosi új lakások esetében a négyzetméterárak középértéke megközelíti az 1,7 millió forintot, a házaknál ez az összeg kevesebb, mint 1,3 millió forint. A vármegyeszékhelyeknél az új lakásoknál 1,15 milliós, míg a házaknál 950 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók. A kisebb városok esetében az új lakásoknál 1,2 millió az átlagos négyzetméterár, a házak esetében viszont 200 ezer forinttal kevesebb ez az érték. A községek új lakásainál is 1 millió forint feletti mediánnal lehet számolni, a házak esetében 900 ezer forint alatt maradt a medián négyzetméterár ebben az esetben.

A jelenlegi kínálatból kiindulva, amelyben olyanok is szerepelnek, melyekből egy-két éven belül lesz új lakás a valóságban, elmondható, hogy február közepén közel 12 ezer eladásra szánt újépítésű lakás és ház szerepelt a kínálatban. Ez 23 százalékkal több, mint tavaly februárban, Budapesten ráadásul az újépítésű kínálat 54 százalékkal bővült. A társasházi lakások megépítésére akár több évre is szükség lehet, míg a családi házak építése „viszonylag hamar kipöröghet”. 2026 végére, 2027 elejére már számottevő növekedés lehet a lakásépítésekben, ha kitart a tempó, akkor 2028-ra akár 20-25 ezer lakás átadása is várható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    12 ezer új lakás vár eladásra

ingatlan

lakáspiac

balogh lászló

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Március elsejével összehangolja a kormány a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a csok plusszal és a 3 százalékos Otthon Start-hitellel. A gyakorlatban: egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában
Az új motorszabályok miatt a szezon elején a megszokottakhoz képest akár nagyobb arányban is hibázhatnak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket szülhet egy-egy rajtprocedúránál – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arra is kitért, miért éppen a Ferrari profitálhat sokat ebből.
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Ukrajna vasárnap drónok százaival támadta Oroszországot, ezért átmenetileg korlátozták a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén. Ez azt követte, hogy Oroszország csaknem 300 drónnal és ötven rakétával mért tömeges csapássorozatot Ukrajnára vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban. Közben Lvivben (Lembergben) robbanások következtében meghalt egy 23 éves rendőrnő, 25-en pedig megsérültek. A nyugat-ukrajnai nagyváros polgármestere és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint orosz terrorcselekmény történt. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja elárulta: az ukrajnai háború lezárása a "vezetők szintjén" ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható, ami akár orosz-ukrán csúcstalálkozóhoz is vezethet. Ezen Trump csak akkor venne részt, ha úgy érzi, képes azt "kiteljesíteni", és a "legjobb eredményt" elérni. Orosz sajtóhírek szerint most csütörtökön folytatódhat a tárgyalás. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbb fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója

Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója

A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 10:55
Milliárdok a vidéki kkv-knak
2026. február 23. 09:33
Friss adat érkezett a beruházásokról
×
×