12 ezer új lakás vár eladásra

A lakásépítések évtizedes mélypontot értek el 2025-ben, viszont a kiadott lakásépítési engedélyek száma 37 százalékkal nőtt, 28 ezer fölé – mondta el az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

A tavalyi évben alig több, mint 12 ezer új lakás épült, ez 9 százalékkal elmarad az egy évvel korábban megépült lakások számától. Minden településtípuson csökkentek a lakásépítések. Mint az ingatlan.com közleményében olvasható, Budapesten 3949 új lakás épült, szemben az egy évvel korábbi 4607-es darabszámmal. A vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 1900 új lakást vettek használatba, szemben az egy évvel korábbi 2557 darabbal.

Ugyanakkor már most is 15-20 ezer, „Otthon Start”-os vevőket célzó új lakás megépítése van folyamatban

– emelte ki Balogh László.

Hozzátette, ezek túlnyomó többsége másfél millió forintos négyzetméterár alatt kerül ki a piacra, új, megfizethető kínálatot hozva Budapestre, ugyanakkor több más nagyvárosban is beindultak ezek az építkezések. Az a tény is pozitív várakozásra adhat okot, hogy az Otthon Start program júliusi meghirdetése óta több mint 26 százalékkal nőtt a családi házas építkezésekre kiadott építési engedélyek száma decemberig. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy a 3 százalékos kedvező kamatozású hitelt sokan építési hitelként használják, „így tudják felépíteni álmaik otthonát” – magyarázta Balogh László.

Mint az ingatlan.com közleményében olvasható, a fővárosi új lakások esetében a négyzetméterárak középértéke megközelíti az 1,7 millió forintot, a házaknál ez az összeg kevesebb, mint 1,3 millió forint. A vármegyeszékhelyeknél az új lakásoknál 1,15 milliós, míg a házaknál 950 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók. A kisebb városok esetében az új lakásoknál 1,2 millió az átlagos négyzetméterár, a házak esetében viszont 200 ezer forinttal kevesebb ez az érték. A községek új lakásainál is 1 millió forint feletti mediánnal lehet számolni, a házak esetében 900 ezer forint alatt maradt a medián négyzetméterár ebben az esetben.

A jelenlegi kínálatból kiindulva, amelyben olyanok is szerepelnek, melyekből egy-két éven belül lesz új lakás a valóságban, elmondható, hogy február közepén közel 12 ezer eladásra szánt újépítésű lakás és ház szerepelt a kínálatban. Ez 23 százalékkal több, mint tavaly februárban, Budapesten ráadásul az újépítésű kínálat 54 százalékkal bővült. A társasházi lakások megépítésére akár több évre is szükség lehet, míg a családi házak építése „viszonylag hamar kipöröghet”. 2026 végére, 2027 elejére már számottevő növekedés lehet a lakásépítésekben, ha kitart a tempó, akkor 2028-ra akár 20-25 ezer lakás átadása is várható.