XVIII. századi alkotások és jazz is körbeveszi az idei Bartók Tavaszt

Két szervező erő hívta életre hat évvel ezelőtt a Bartók Tavaszt, amire idén április első napjaiban kerül sor:

Bartók művészetét meginvitálni a XXI. századba, bemutatva azokat a dolgokat, amiket neki köszönhetünk, az örökségét, amiből ő is merítkezett, a műfajokat, amiben otthonosan mozgott (operák, táncelőadások...), mai előadók segítségével a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva számos programmal körbevenni a zenei eseményeket, hisz rengeteg alkotás készült a húsvét és Jézus Krisztus kapcsán, nem is csak régen, nagy, klasszikus művek, hanem népi ihletésűek is, amelyek esetleg már kikopófélben volnának a kultúrából

– tudta meg az InfoRádió Káel Csabától, a Müpa vezérigazgatójától.

És nem csupán előadóművészetről van szó:

Margó Irodalmi Fesztivál

Ludvig Múzeum: Fekete tükör – A jövő hosszú árnyéka kiállítás (kortárs festők)

Magyar Nemzeti Galéria: Dolca Vita („Itália élménye két évszázad magyar művészetében”).

Húzónevek is lesznek az idei programok során: régizenéből több világsztár is tiszteletét teszi, erről bővebben ITT lehet olvasni, és érkezik Sir John Eliot Gardiner, a barokk és a klasszikus zene többszörös Grammy-díjas úttörő karmestere is, róla és a fesztivál többi világsztárjáról pedig ITT.

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estje a húsvéthoz kötődő hagyományvilág rendkívüli gazdagságát tárja fel, míg az ünnep alkalmából ismét láthatjuk a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadását.

A táncművészet rajongóinak nagy örömére 15 év után újra láthatjuk Magyarországon a kortárs táncszínház egyik legjelentősebb és legismertebb társulatát.

A Tanztheater Wuppertal legendás alapítója, Pina Bausch egyik ikonikus művével, az emberi kapcsolatok és érzelmek komplexitását középpontba állító Vollmonddal költözik be három estére a Müpába.

A Székesfehérvári Balett Színház Tisztaszoba című előadása nem konkrét térként, hanem metaforaként gondol a címben megjelölt helyiségre: az álomszerű jelenetekből építkező produkció Lajkó Félix zenéjével kiteljesedve kínál igazán katartikus élményt.

A Bozsik Yvette Társulat új bemutatója az ember belső fejlődésének meghatározó szakaszait vizsgálja három koreográfus eltérő nézőpontján keresztül. Az előadás azt kutatja, miként vezethet a gyermekkori énnel való szembenézés mély érzelmi felismerésekhez.

A modern balett- és táncművészet ikonja, Vaclav Nyizsinszkij életének meghatározó pillanatait és tragédiáit dolgozza fel a Lett Nemzeti Opera és Balett társulata. A legendás orosz táncos-koreográfus virtuóz mozdulataival és utánozhatatlan színpadi jelenlétével már pályafutása során is kiemelkedett kortársai közül, életének utolsó három évtizedét – amelyet nagyrészt Budapesten töltött – azonban mentális betegsége árnyékolta be. A produkció Chopin és Debussy zenéjén keresztül idézi fel Nyizsinszkij sorsát és művészi nagyságát.

Egyedülálló élményt ígér a Szindbád, az ománi tengerész magyarországi bemutatója, amelyben a kultúrák találkozásának lehetünk szem- és fültanúi. A Káel Csaba rendezésében színre kerülő opera Hisham Gabr zeneszerző és Nader Salah El-Din szövegíró közös munkája. A dallamok és a látvány egymást erősítve hívják varázslatos utazásra a közönséget az ismert kalandor történetében.

Selmeczi György és Vajda János új egyfelvonásos operái a világirodalom két meghatározó alkotója, Thomas Mann és Friedrich Dürrenmatt művei nyomán születtek. Vajda János Az ítélet, míg Selmeczi György a Királyi fenség című alkotással gazdagítja az idei fesztiválprogramot.

Az áprilisi összművészeti fesztivál számos szakmai találkozónak is otthont ad. A 2026-os Classical:NEXT a Bartók Tavasz részeként Budapesten hozza össze különböző szakmai eseményeken a nemzetközi klasszikus és kortárs zenei szcéna kulcsszereplőit.

