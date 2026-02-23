ARÉNA - PODCASTOK
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Seprűnyéllel verte, késsel bökdöste nevelt gyerekeit – felfüggesztettet kapott

Infostart

Az asszony rendszeresen bántalmazta, szidalmazta a rábízott gyerekeket; voltak, akiket a gyámhatóság vett el tőle.

A Tatabányai Járásbíróság négyrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt indult ügyben tartott előkészítő ülésen hozott ítéletet – írja közleményében a Tatabányai Törvényszék.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a nő 2017. és 2023. évek között, különböző időszakokban négy kiskorú gyermekről gondoskodott, mint nevelőszülő. Ezen időszakokban tatabányai otthonában rendszeresen bántalmazta a gondozására bízott gyermekeket.

A bántalmazás során kézzel, de előfordult, hogy seprűnyéllel vagy fakanállal ütötte a gyermekeket, késsel bökdöste az egyik gyermek hátát, hogy az húzza ki magát, illetve trágár szavakkal illette őket.

A bántalmazásnak 2 gyermek esetében az vetett véget, hogy a vádlott, illetve az egyik gyermek kérte, hogy más gondozási helyet jelöljenek ki számukra, a másik 2 gyermek esetében pedig a gyermekvédelmi gyám tudomást szerezett a történtekről, és intézkedett a gyermekek más gondozási helyen történő elhelyezése iránt.

A Tatabányai Járásbíróság a vádlottat 2 év végrehajtásában 3 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.

Emellett a bíróság több mint 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte az asszonyt. Az ítélet jogerős.

×