Milliárdok a vidéki kkv-knak

Az SZFP lehetőséget biztosít a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy jelenleg használt ingatlanuk megvásárlásával kapacitásbővítésükhöz és szolgáltatásfejlesztésükhöz megfelelő, saját tulajdonú működési környezethez jussanak, és megerősítsék gazdasági önállóságukat. A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett – ismertette a minisztérium.

Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig. A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében – emelte ki a közlemény.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár a közleményben kiemelte: „a program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja”.

A program részleteiről és a jelentkezés módjáról itt lehet tájékozódni.

Az NGM felidézte: a magyar kkv-k túlnyomó többsége – mintegy 85 százaléka – a szolgáltató szektorban működik, ezen vállalkozások jelentős része bérelt ingatlanban végzi tevékenységét. mint kiemelték, a program az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig.

A konstrukció kifejezetten a kevésbé fejlett régiókban legalább három lezárt üzleti évvel működő, 3-100 fős létszámmal és minimum 25 millió forint árbevétellel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások számára érhető el.

A pilot program felhívása a szolgáltató szektoron belül a műszaki, informatikai, logisztikai és kereskedelmi területen működő vállalkozásokat célozza.

A bértámogatással érintett munkavállalót a támogatási időszak legalább felének megfelelő időtartamig tovább kell foglalkoztatni – ismertette az NGM.