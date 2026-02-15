Tízezreknek küldött emailt az MVM rezsiügyben

A fűtési kedvezményt egy lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgázban, vagy csak villamos energiában veheti igénybe. A kedvezmény a gázzal fűtők számára automatikusan érkezik, azonban villamos energiára a fogyasztó nyilatkozata alapján vehető igénybe - erről már többször írtunk az Infostarton.

Ha Ön nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni az egyszeri, 30 százalékos kedvezményt, akkor erről 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell - áll az MVM levelében.

Ha a fogyasztó 2026. április 30-ig nem nyilatkozik arról, hogy a januári rezsistopot az áramfogyasztására kívánja igénybe venni, a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik.

Hogyan számolják ki az áramkedvezményt?

Ha valaki részszámlás, azaz éves elszámolást választott ügyfelünk, a legutolsó éves elszámolószámlán szereplő éves mennyiség 1/12 részét tekintjük a tavaly januári fogyasztásnak. Ezt a mennyiséget a többletfogyasztás országos átlaga szerinti 30 százalékkal megnöveljük. A megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezmény ellenértékét írjuk jóvá.

Ha rendelkezésre állnak mérőállásadatok – akár diktálás, akár távleolvasás útján, akkor a teljes januári időszakot tartalmazó mérőállások alapján a 2026 januárjára számított mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá.

Hogyan és mikor érkezik az áramkedvezmény?

A fent megadott kedvezményes mennyiség ellenértékét a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a 2026. május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában írjuk jóvá. A számla harmadik oldalán található Számlarészletező táblázat alján, a „Támogatás” elnevezésű soron tüntetjük fel a jóváírást.

Mi a teendő?

Villamos energiára kedvezményt akkor vehet csak valaki igénybe, ha a felhasználási helyen földgázfogyasztásra nem vesz igénybe a kedvezményt.

Erről az MVM által biztosított űrlapon nyilatkoznia kell 2026. április 30-ig, tehát az áramfogyasztásra nem jár automatikusan kedvezmény.

A kedvezmény egy felhasználási helyen csak egy mérési pontra, azaz egy villanyórán mért fogyasztásra érvényesíthető.

A támogatás részletes feltételeinek kidolgozásáig előzőleg kérték, hogy a függőben lévő számlák befizetésével ügyfeleink egyelőre várjanak. Sikerült olyan megoldást találni, hogy a korábban kibocsátott számlákat nem kell a kedvezmény jóváírása miatt sztornózni, így az eddig kiállított és soron következő számlákat is be kell fizetni. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.

A levél érdekessége, hogy közvetlen linket nem ad az említett űrlaphoz. A honlapon viszont azt írják, hogy „érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség."