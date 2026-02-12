Kulcsfontosságú határidő jön a vállalkozások számára

Azoknak, akik átlépték az éves KATA bevételi keretüket, eddig az időpontig kell megfizetni a kapcsolódó 40 százalékos különadót is – írja a Portfolio.

Bár a határidőig még van két hét, érdemes a bevallást már korábban elkészíteni és beküldeni, így elkerülhető a kapkodás. A néhány napos csúszásoknak általában nincs komoly következménye, ám az elmaradást fontos minél hamarabb pótolni.

A NAV először felszólít a bevallás pótlására egy határidő megadásával, majd mulasztási bírságot is kiszabhat.

A katások jelentős része a felmérések szerint nem vesz igénybe könyvelői segítséget, így maga készíti el, és küldi be a bevallását a hatóságnak.

(Nyitóképünk illusztráció)