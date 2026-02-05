ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: guinevra/Getty Images

Rég nem látott erőt mutatott a forint

Infostart

Kétéves csúcsra emelkedett a hazai deviza árfolyama.

A euró-forint árfolyam egészen 378,7-ig ment délután, amely kétéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz árfolyamában – számolt be a Portfolio, jelezve: utoljára 2024 elején volt ilyen erős a hazai deviza.

A lap elemzése szerint a régiós devizák a januári turbulenciákra is érzéketlenek voltak, a magas magyar kamat állhat az erősödés mögött.

Rövid távú impulzust pedig az jelenthetett, hogy az euró a nap folyamán erősödni tudott a dollárral szemben, ami hagyományosan jót tesz a feltörekvő devizáknak, olvasható a cikkben.

Kora estére korrigált az árfolyam, 19 óra után így már 0,1 százalékos volt a plusz a dollárral és az euróval szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Egy venezuelai üzemanyagszállító tankerhajó a héten 150 ezer hordó benzint vett fel, ami arra utalhat, hogy az OPEC-tagállam az amerikai hatóságok felügyelete mellett készül energiahordozót juttatni Kubába. Közben a szigetországban egyre hosszabb sorok kígyóznak a töltőállomásokon, írja a Reuters.

Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait.

The PM says the depth of the pair's relationship was not known when he was appointed US ambassador.

