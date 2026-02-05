Rég nem látott erőt mutatott a forint

A euró-forint árfolyam egészen 378,7-ig ment délután, amely kétéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz árfolyamában – számolt be a Portfolio, jelezve: utoljára 2024 elején volt ilyen erős a hazai deviza.

A lap elemzése szerint a régiós devizák a januári turbulenciákra is érzéketlenek voltak, a magas magyar kamat állhat az erősödés mögött.

Rövid távú impulzust pedig az jelenthetett, hogy az euró a nap folyamán erősödni tudott a dollárral szemben, ami hagyományosan jót tesz a feltörekvő devizáknak, olvasható a cikkben.

Kora estére korrigált az árfolyam, 19 óra után így már 0,1 százalékos volt a plusz a dollárral és az euróval szemben.