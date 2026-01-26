Oeconomus: Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált

Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált, ez jelentősen erősíteni tudja regionális pozícióit is. 2025-ben a hazai földgázexport éves alapon 28 százalékkal növekedett, 2024-ben összesen 4,5 milliárd köbmétert tudtunk exportálni, jellemzően Szlovákiába. 2025-ben pedig már ezt a mennyiséget majdnem 6 milliárd köbméterre tudtuk növelni – tette hozzá a junior elemző.

Az Ukrajnába exportált földgázmennyiség a teljes földgázexport több mint felét adja

– emelte ki Olekszij Anton.

A hazai földgáztermelés stabilan a belföldi felhasználás 18-20 százalékát fedezi. Hozzátette, ez az 1,6 milliárd köbméternyi gáz hozzá tud járulni ahhoz, hogy alapvetően stabilabb legyen a gázpiaci helyzet Magyarországon.

Mint az Oeconomus által közzétett elemzésben olvasható, a magyar földgázexport valójában tranzitjellegű. Az éves ukrán gázfogyasztás mintegy 14 százalékát fedezte tavaly a Magyarországról érkező mennyiség. Az export országonkénti megoszlása így alakult:

Ukrajna (VIP Bereg) – 50,67 százalék

Szlovákia (Balassagyarmat) – 43,75 százalék

Szerbia (Kiskundorozsma) – 2,25 százalék

Horvátország (Drávaszerdahely) – 1,77 százalék

Románia (Csanádpalota) – 1,57 százalék

Az Európai Unió oroszföldgáz-tilalma alapvetően átírhatja ezt a helyzetet, mindeközben pedig Romániában 2027-ben be fog indulni a Neptun Deep földgázmező kitermelése – ismertette Olekszij Anton. Így abból az irányból is várható, hogy érkezni fog import. Ezt tovább is tudjuk majd adni Szlovákiának, illetve ha kiépül Ausztriával az exportot elősegítő gázelosztó állomás, akkor majd abba az irányba is.

Van lehetőség arra, hogy Magyarország leváljon az orosz földgázról, a kérdés az, hogy „megéri-e egyáltalán”. Fizikailag ezt meg lehet oldani, az MVM által 2025-ben kötött szerződések a diverzifikációt is elő próbálják segíteni. Ugyanakkor az árak attól függően is változhatnak, hogy a földgázt vezetéken, vagy pedig cseppfolyósított módon kapjuk – tette hozzá a junior elemző. Az elmúlt évben megkötött három új gázszerződésből kettő kizárólag a cseppfolyósított gázhoz kötődik, egy pedig vezetékes földgázhoz, amely a Török Áramlaton keresztül fog várhatóan Magyarországra érkezni.