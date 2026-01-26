ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.02
usd:
322.12
bux:
125061.81
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Blue pipes going to oil refinery
Nyitókép: wenbin/Getty Images

Oeconomus: Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált

Infostart / InfoRádió - Domanits András

2025-ben a hazai földgázpiac jelentősen átalakult, növelni tudtuk a fizikai gázexportot – mondta el Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője az InfoRádióban.

Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált, ez jelentősen erősíteni tudja regionális pozícióit is. 2025-ben a hazai földgázexport éves alapon 28 százalékkal növekedett, 2024-ben összesen 4,5 milliárd köbmétert tudtunk exportálni, jellemzően Szlovákiába. 2025-ben pedig már ezt a mennyiséget majdnem 6 milliárd köbméterre tudtuk növelni – tette hozzá a junior elemző.

Az Ukrajnába exportált földgázmennyiség a teljes földgázexport több mint felét adja

– emelte ki Olekszij Anton.

A hazai földgáztermelés stabilan a belföldi felhasználás 18-20 százalékát fedezi. Hozzátette, ez az 1,6 milliárd köbméternyi gáz hozzá tud járulni ahhoz, hogy alapvetően stabilabb legyen a gázpiaci helyzet Magyarországon.

Mint az Oeconomus által közzétett elemzésben olvasható, a magyar földgázexport valójában tranzitjellegű. Az éves ukrán gázfogyasztás mintegy 14 százalékát fedezte tavaly a Magyarországról érkező mennyiség. Az export országonkénti megoszlása így alakult:

  • Ukrajna (VIP Bereg) – 50,67 százalék
  • Szlovákia (Balassagyarmat) – 43,75 százalék
  • Szerbia (Kiskundorozsma) – 2,25 százalék
  • Horvátország (Drávaszerdahely) – 1,77 százalék
  • Románia (Csanádpalota) – 1,57 százalék

Az Európai Unió oroszföldgáz-tilalma alapvetően átírhatja ezt a helyzetet, mindeközben pedig Romániában 2027-ben be fog indulni a Neptun Deep földgázmező kitermelése – ismertette Olekszij Anton. Így abból az irányból is várható, hogy érkezni fog import. Ezt tovább is tudjuk majd adni Szlovákiának, illetve ha kiépül Ausztriával az exportot elősegítő gázelosztó állomás, akkor majd abba az irányba is.

Van lehetőség arra, hogy Magyarország leváljon az orosz földgázról, a kérdés az, hogy „megéri-e egyáltalán”. Fizikailag ezt meg lehet oldani, az MVM által 2025-ben kötött szerződések a diverzifikációt is elő próbálják segíteni. Ugyanakkor az árak attól függően is változhatnak, hogy a földgázt vezetéken, vagy pedig cseppfolyósított módon kapjuk – tette hozzá a junior elemző. Az elmúlt évben megkötött három új gázszerződésből kettő kizárólag a cseppfolyósított gázhoz kötődik, egy pedig vezetékes földgázhoz, amely a Török Áramlaton keresztül fog várhatóan Magyarországra érkezni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: Magyarország egyfajta regionális földgázelosztó központtá vált

export

import

földgáz

olekszij anton

oeconomus

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók
Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók
A magyar és az európai gáztározók töltöttsége 50 százalék körül, de mi sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert jóval magasabb arányú a gáztározó-kapacitásunk, mint a legtöbb EU-tagországé. Így az extrém hideg ellenére is biztosan lesz gáz, a jelenlegi extrém magas fogyasztási szinten is elég március közepéig csak az, ami a „kereskedelmi” tározókban van – de ezen felül ott van még a stratégiai tartalék és a vezetékes import is.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tarol a lengyelek vállról indítható rakétája, a Piorun

Tarol a lengyelek vállról indítható rakétája, a Piorun

Újabb NATO-tagország, ezúttal Belgium jelentette be, hogy lengyel légelhárító rakétákkal szereli fel a katonáit. Egészen pontosan a belga hadsereg különleges műveleti ezrede kezdte meg a napokban a Piorun rendszerbe állítását.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot

Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot

Komoly érdeklődés mellett indulhat el a kormány új, lakossági energiatárolók telepítését támogató programja. Bár eszközhiánytól nem kell tartani, a kevés szakember, a szűk határidők és a finanszírozási kockázatok komoly kihívások elé állíthatják a pályázókat és kivitelezőket egyaránt. Ezért piaci szereplőket kérdeztünk meg, hogy mire elég valójában a 2,5 milliós támogatás, miért kerülhet sokba a késlekedés, és milyen buktatókra kell figyelni az igénylés során.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról

OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 05:30
Európában rettegnek a középkorúak
2026. január 26. 05:00
Lejárt a türelmi idő: szigorú ellenőrzések várhatók a fúrt kutaknál
×
×
×
×