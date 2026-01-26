ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.7
usd:
321.28
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszédet mond az Opus Titász Zrt. Debrecen nyugati határában megépült Macs 132/22kV-os áramhálózati alállomásának átadásán 2023. október 10-én. A csaknem ötmilliárd forintos beruházással elkészült alállomás biztosítja majd a debreceni észak-nyugati ipari övezetbe települt cégek, köztük a BMW autógyár áramellátását.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Lantos Csaba: az Európai Uniónak fel kell adnia a 2050-es karbonsemlegességi célokat

Infostart / MTI

Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint 2050 helyett 2070 a reális cél.

Az Európai Unió Fit for 55 programja (Irány az 55 százalék!) irreális célkitűzéseket tartalmaz, ezért fel kell adni a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célt, a karbonsemlegesség elérése reálisan 2070-re képzelhető el – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az Energiaszuverenitás 2026 konferencián, Budapesten hétfőn.

Ismertette, hogy a Fit for 55 programban a tagországok azt vállalták, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez uniós szinten most 37-39 százalékig jutott, míg Magyarország már 48 százalékot teljesített.

A célok teljesítéséhez az üvegházhatású gázok (ÜHG) korábbi tervek szerinti évi 1,1 százalékos mérséklése helyett évi mintegy 3,2 százalékos csökkentésre lenne szükség, ami nem megvalósítható, erre részletes terv és megfelelő finanszírozás sem áll rendelkezésre - hangsúlyozta.

Lantos Csaba szerint az európai vezetők gondolkodását egy újabb „izmus”, a „greenism” (méregzöld gondolat) jellemzi, amit ha követünk, akkor soha nem lesz Európa versenyképes, ez a politika megöli az európai ipart.

Kezdőlap    Gazdaság    Lantos Csaba: az Európai Uniónak fel kell adnia a 2050-es karbonsemlegességi célokat

energia

lantos csaba

karbonsemlegesség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben

Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Sándor-palotában tartott eskütétel után az InfoRádióban azt mondta, a 15 magyar résztvevő közül az Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó párosnak és a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy pontszerző helyen végezzenek a február 6-án kezdődő milánói-cortinai játékokon.
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Grönland extrém módon olvad, a nyári hőmérsékletben 8-10 Celsius-fokos anomáliák vannak. A 2040-es években már tízből egy esztendőben jégmentessé válik nyaranta a sarki terület – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Az elmúlt időszakban minden a dollár és jen gyengüléséről szólt a devizapiacokon. A jen Sanae Takaichi japán miniszterelnök hivatalba lépése óta látványos gyengülést mutat a befektetők szerint túlzott költségvetési kiadási tervek miatt. Pénteken azonban az intervencióval kapcsolatos találgatások fordítottak a kereskedés irányán, ami még mélyebbre lökte a dollárt. Az amerikai fizetőeszköz gyengesége a forintnál is rég látott szinteket hozott el, már több mint 4 éves csúcsot láthatunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei

Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei

A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Tim Walz says the president has also agreed to look into reducing the number of federal agents in Minnesota.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 21:32
Moody's: jó hatással van Szerbia megítélésére a Mol-NIS-Gazprom üzlet
2026. január 26. 20:01
Jön-e az áttörés a német gazdaságban?
×
×
×
×