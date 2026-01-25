ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Modern lakóépületek, társasházak.
Nyitókép: Unsplash

Jó a fizetési fegyelem a társasházaknál

Infostart

Az elmúlt egy évben jellemzően 5-10 százalékkal emelkedtek a társasházi közös költségek Magyarországon. Bár a fizetési fegyelem alapvetően stabil, a tartozások lassú behajtása és a külföldi tulajdonosok elmaradásai több házban is pénzügyi feszültséget okoznak – derül ki a Pénzcentrum elemzéséből.

Az emelés mértéke többnyire az éves inflációhoz igazodott, de számos épületnél meg is haladta azt. A szakértők szerint a drágulás mögött több kényszerítő körülmény áll. A szakipari munkadíjak és az alapanyagárak továbbra is magas szinten mozognak, ami különösen a régebbi építésű házak felújítási alapjait terheli meg.

A biztosítók 2025-re újraértékelték az ingatlanok újjáépítési értékét, ami közvetlenül növelte a havi befizetéseket - írja gazdsági lap.

Új költségelemként jelentek meg a banki és postai díjak; több helyen a csekkes befizetés extra költségét már közvetlenül az érintett lakókra terhelik.

Kaplonyi György, az MTTO Alapítvány kurátora szerint az éves közös költségnek általában csupán a 0–4 százaléka nem folyik be időben. A problémát nem a tömeges nemfizetés, hanem az egyedi, tartós hátralékok jelentik.

A közös költség nem egységes, minden társasház tulajdonosi közössége a közgyűlésen dönt annak mértékéről. Az összeg általában az alábbi tételekből áll össze:

  • Közös víz- és áramfogyasztás, szemétszállítás.
  • Takarítás, kertgondozás, liftkarbantartás.
  • Közös képviselet díja és banki költségek.
  • ársasházi biztosítás.
  • Felújítási alap (megtakarítás a jövőbeli munkákra).

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete hangsúlyozta, hogy a kiszállási díjak és a parkolási költségek emelkedése miatt a gyorsjavítások (csőtörés, tetőbeázás) is drágultak, ami szintén beépül a helybéliek havi terheibe.

Kezdőlap    Gazdaság    Jó a fizetési fegyelem a társasházaknál

társasház

áremelkedés

közös költség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés

Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés

Tavaly forgalomba állt az első 400 autóbusz, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, amelyeket az év végéig még 180 követ - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szociális hozzájárulási adó 2026-ban: az adó alapja, mértéke, befizetésének módja a NAV felé

Szociális hozzájárulási adó 2026-ban: az adó alapja, mértéke, befizetésének módja a NAV felé

Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

The Trump administration claims Alex Pretti approached officers with a handgun and agents fired “defensive shots”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 11:44
Fájdalmas lépéseket tesz a nagy német bank
2026. január 25. 08:35
Egyértelmű, hogy mi hozná el a rezsicsökkentés végét
×
×
×
×