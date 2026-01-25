Jó a fizetési fegyelem a társasházaknál

Az emelés mértéke többnyire az éves inflációhoz igazodott, de számos épületnél meg is haladta azt. A szakértők szerint a drágulás mögött több kényszerítő körülmény áll. A szakipari munkadíjak és az alapanyagárak továbbra is magas szinten mozognak, ami különösen a régebbi építésű házak felújítási alapjait terheli meg.

A biztosítók 2025-re újraértékelték az ingatlanok újjáépítési értékét, ami közvetlenül növelte a havi befizetéseket - írja gazdsági lap.

Új költségelemként jelentek meg a banki és postai díjak; több helyen a csekkes befizetés extra költségét már közvetlenül az érintett lakókra terhelik.

Kaplonyi György, az MTTO Alapítvány kurátora szerint az éves közös költségnek általában csupán a 0–4 százaléka nem folyik be időben. A problémát nem a tömeges nemfizetés, hanem az egyedi, tartós hátralékok jelentik.

A közös költség nem egységes, minden társasház tulajdonosi közössége a közgyűlésen dönt annak mértékéről. Az összeg általában az alábbi tételekből áll össze:

Közös víz- és áramfogyasztás, szemétszállítás.

Takarítás, kertgondozás, liftkarbantartás.

Közös képviselet díja és banki költségek.

ársasházi biztosítás.

Felújítási alap (megtakarítás a jövőbeli munkákra).

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete hangsúlyozta, hogy a kiszállási díjak és a parkolási költségek emelkedése miatt a gyorsjavítások (csőtörés, tetőbeázás) is drágultak, ami szintén beépül a helybéliek havi terheibe.