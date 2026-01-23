Elemző a forint erősödéséről: újabb csúcsok várhatók a következő időszakban

Csütörtök este négy éve nem tapasztalt csúcsra emelkedett a forint árfolyama a dollárhoz képest, ráadásul a magyar fizetőeszköz hathetes csúcsára ért az euróval szemben is. Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban elmondta: legutóbb 2022 februárjában volt ennyire erős a magyar valuta, amikor 323-325 forint között mozgott az árfolyam. Hozzátette: péntek délelőtt már kis forintgyengülés volt megfigyelhető, 0,3 százalékos visszaesést jegyeztek fel a dollárral szemben, így a 326-os szint környékén járt a jegyzés.

A pozitív fordulat az elemző szerint egyrészt annak a következménye, hogy a nemzetközi piacon jelenleg „minden a dollár ellen szól”, amely csütörtökön is gyengült az euróval szemben. Emellett a forint egyelőre úgy tűnik, hogy kitart, bár a tavalyi jelentős erősödését nem folytatja, de legalább marad az akkori szinten. Beke Károly emlékeztetett: 2025 kiemelkedően jó év volt a forint szempontjából, „régen láttunk ilyen nagy menetelést a magyar fizetőeszköztől”. Úgy tűnik, a forint tartósan tudja tartani a 380 és 385 közötti szintet az euróval szemben.

Ha pedig közben a dollár gyengül, akkor az elemzők várakozása szerint újabb és újabb csúcsok dőlhetnek meg a dollár/forint árfolyamban.

A Portfolio elemzője még azt sem tartja kizártnak, hogy a csütörtöki jegyzéshez képest is tovább tud majd erősödni a magyar fizetőeszköz a dollár ellenében. Ez leginkább azon múlik, hogyan alakul az euró/dollár árfolyam, illetve a forint mennyire tud erősödni az euróval szemben. A következő napokban újabb fontos adatokat hoznak majd nyilvánosságra, hiszen jövő kedden összeül a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a jegybanki döntés pedig értelemszerűen irányadó lesz a jövő szempontjából. Hozzátette: szerda este az amerikai jegybank, a Fed is kamatdöntő ülést tart, ami szintén meghatározó lehet. Úgy véli,

nem is elsősorban a döntések szabhatják meg az irányt rövid távon, hanem inkább a jegybankok kommentárjai.

Donald Trump amerikai elnök várhatóan napokon belül megnevezi, hogy ki lesz Jerome Powell utódja a Fed élén. Ezzel a lépéssel Beke Károly szerint eltűnhet a piacokról az a bizonytalanság, ami az elmúlt hónapokban állandósult a Fed-elnök körüli mizéria miatt. Másrészt viszont a befektetők körében hónapok óta nagy az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy erősödhet a politikai nyomás az amerikai jegybankon. Konkrétan attól tartanak, hogy az amerikai elnök akár erőteljesebb kamatcsökkentésre is ösztönözheti a Fedet. Ha pedig egy olyan személy kerül az amerikai jegybank élére, aki Donald Trump bizalmasa, ez az aggodalom még nagyobb lehet, a Fed pedig akár a korábban vártnál erőteljesebb lazításba is kezdhet.

Beke Károly elmondta: ha ez valósul meg, az szintén a dollár ellen szólna, hiszen további gyengülést vetítene előre a következő időszakra. Azt gondolja, a jövő héten mindenki arra figyel majd, hogy az amerikai jegybank hogyan kommentálja az aktuális fejleményeket. Mint mondta, a piac most arra számít, hogy a Fed a jövő szerdai ülésén a jelenlegi szinten tartja a kamatot. Azt pedig májusban tudhatjuk meg, hogy az új elnök alatt erőteljesebb kamatcsökkentésbe kezd-e az amerikai jegybank.