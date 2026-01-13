ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (hátul) és Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer, a Federal Reserve Board (Fed) kormányzótanácsának tagja sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Ház kertjében 2017. november 2-án. Trump bejelentette, hogy a 64 éves Powellt jelöli a jegybank új elnökének Janet Yellen tisztségének betöltésére. Powell kinevezéséhez előbb a szenátusnak jóvá kell hagynia Trump döntését.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

A Fed-elnök, aki szembeszállt Donald Trumppal

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A nemzetközi bankvilág kiállt a bűnügyi eljárással fenyegetett FED bankelnök, Jerome Powell mellett. Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény főnökét a szakmában nagy tisztelet övezi. Trump elnök viszont állandóan bírálja kamatpolitikája miatt.

Jerome Powell akár egy félmondattal is befolyásolni tudja a nemzetközi piacokat. Kommentátorok szerint – talán ezért is – igyekszik kultiválni a visszafogott, már-már unalmasan beszélő bankember imázsát.

A hétvégén azonban Powellnek is felmehetett a vérnyomása, amikor kiderült: a Trump-adminisztráció bűnügyi nyomozást indít ellene.

Powell – ahogy sok már központi bankelnök – szembekerült a politikával és ironikus módon a saját pártjával. A regisztrált republikánus vezetőt 2018-ban, első elnöksége idején épp Donald Trump jelölte, majd Joe Biden is meghosszabbította a poszton.

Trump viszont az évek során heves bírálójává vált, amiért a Fed-főnök a nyomása ellenére nem volt hajlandó csökkenteni a kamatlábakat. A szürke pénzember megkapta a tőle a „Mr. Túl Későn” és a „Butakoponya” jelzőket. Az amerikai Igazságügy-minisztérium pedig most vádeljárással fenyegeti.

Powell vasárnap – és tőle szokatlan módon – nyilvános videóüzenetben határozottan visszavágott Trumpnak, és azt mondta:

veszélyben a Fed függetlensége.

„Itt az a tét, hogy továbbra is képes lesz-e a Fed a gazdasági mutatók alapján alakítani a kamatlábat vagy a politikai nyomásgyakorlás irányítja-e majd a pénzpolitikát... mélyen tisztelem demokráciánkban a jog hatalmát és az elszámoltathatóságot. Senki sem áll a törvény felett, én sem, de ami most történik, azt a kormányzat folytatódó fenyegetései és nyomásgyakorlása fényében kell nézni.”

Trump vasárnap mosta a kezeit azzal, hogy „nem tudott a nyomozásról”. Viszont hozzátette: „világos, hogy nem dolgozik jól a Fednél, és nem jó az épületek építésében”. Ezzel arra utalt, hogy a Fed egy közel száz és egy nyolcvan éves épülete renoválásába kezd, ennek során el kell távolítani az azbesztet és felszámolni az ólomszennyezést. A költség a tervezett, már így is csillagászati, 2,5 milliárd dollárról több mint 3 milliárdra ugrott már.

A nyomozás annak alapján indulhat meg, amit Powell egy rutin szenátusi meghallgatáson mondott az épületfelújításhoz kötődő kiadásokról és a róluk követelt információról. Az Igazságügy-minisztérium szerint potenciálisan „visszaélt az adófizetők dollárjaival”, a pontos részleteket azonban nem tette közzé a tárca, amely vádesküdtszéki idézéseket küldött a bank vezetésének.

Powell példátlanul nyílt vasárnapi megjegyzése szerint az egész eljárás csupán „ürügy”, amiért nem a kormányzat szája íze szerint formálja a kamatpolitikát.

Powell kollégái a nemzetközi bankvilágban gyorsan a pártjára álltak: „szolidárisak vagyunk a Fed-rendszerrel és annak elnökével” – írták egy keddi közleményben. „A jegybankok függetlensége kulcseleme az ár-, a pénzügyi és a gazdasági stabilitásnak és az általunk szolgált polgárok érdeke” – olvasható az Európai Központi Bank, a Bank of England, a svájci, svéd, dán, ausztrál, kanadai, dél-koreai és brazil jegybankok vezetőinek közös kommünikéjében.

Viszont vannak ellenvélemények is: Peter Navarro, a Trump-kormányzat kereskedelmi főtanácsosa, a büntetővámok és a Kínával folytatott kereskedelmi háború szellemi atyja, a The Hill című kongresszusi újságban azt írta: „Powell versenyben van a Fed története legrosszabb elnöke címért”. Szerinte az a baj vele, hogy hiába sugallja „temérdek adat, makacsul nem hajlandó csökkenteni a kamatlábakat”, és az, hogy kinevezésekor azt hitte: Trump adócsökkentései nyomán megugrik az infláció, ami nem következett be az első Trump-ciklusban, csak utána. Navarro szerint Powell négyszer emelt kamatlábat, és 2022-ben „túl későn” kezdte visszavágni a kamatokat, amikor már felgyorsult a drágulás.

KAPCSOLÓDÓ HANG

donald trump

fed

jerome powell

